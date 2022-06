Mensen die gebeld worden, kunnen het recht van verzet inroepen. Ondernemingen mogen dan niet meer bellen en moeten deze persoon tijdig uit het belbestand verwijderen. De ACM ziet dat bedrijven te traag zijn met het verwijderen van die mensen uit hun belbestand. De komende periode gaat de ACM hierop handhaven. Dit heeft de toezichthouder gemeld op een congres dat de branchevereniging voor datagedreven marketing, sales en services DDMA organiseerde.

Sinds 1 juli 2021 gelden er nieuwe wettelijke regels voor telemarketing. De regels bepalen onder welke voorwaarden bedrijven mensen mogen bellen om iets te verkopen. Bedrijven mogen alleen mensen bellen die daarmee vooraf hebben ingestemd, die klant zijn of dat recent zijn geweest. De ACM houdt toezicht op de naleving van deze regels en kan boetes opleggen.

Wanneer mag een bedrijf bellen?

Het bedrijf dat belt moet kunnen aantonen dat degene die hij belt daar vooraf mee heeft ingestemd, of bij datzelfde bedrijf voor hetzelfde soort product of dienst klant is of recent is geweest. Het bedrijf mag maximaal nog drie jaar bellen met een voormalige klant.

Wat kun je doen als je gebeld wordt?

Tijdens het gesprek kun je altijd en op elk moment het ‘recht van verzet’ inroepen. Het is daarvoor voldoende als je zegt: “Ik wil dat u mij niet meer belt.” Dit recht moet het bedrijf dat belt bij elk gesprek ook nog actief aanbieden. Degene die gebeld wordt, houdt zo de controle over de telefoontjes die hij van bedrijven krijgt.

De ACM is de toezichthouder op de naleving van de nieuwe regels. De ACM kan boetes opleggen als bedrijven zich niet aan de regels houden. Onderdeel van de nieuwe regels is ook dat het bedrijf dat belt moet kunnen aantonen dat hij mocht bellen en dat hij het recht van verzet heeft aangeboden. De ACM stelt eisen aan de manier waarop bedrijven die toestemming kunnen aantonen.

Word je toch opnieuw ongewenst gebeld?

Signalen over ongewenste telefoontjes kun je melden bij ACM ConsuWijzer.