Het is nog niet bekend wie er achter deze hack zit. Wel is bekend dat de cybercriminelen een bedrag van 1 miljoen euro in cryptovaluta eisen. Artis heeft aangifte bij de politie gedaan en laat zich adviseren door een cybercrimespecialist. Omwille van het onderzoek kan Artis geen verdere details delen.

Een woordvoerder vertelt: “Onze externe ICT-partner informeerde ons dat Artis doelwit is geworden van een cyberaanval. Toen dit duidelijk werd, is op het hoogste niveau meteen een crisisteam samengesteld. Ook is onze eigen IT-afdeling opgeschaald met specialisten op het gebied van cybercriminaliteit. Er zijn direct maatregelen getroffen om verdere toegang tot onze systemen te voorkomen om zo de digitale aanval stil te leggen. Omdat nog niet duidelijk is of de criminelen zich toegang hebben verschaft tot persoonsgegevens en e-mailverkeer, is er uit voorzorg een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Artis neemt deze situatie uiterst serieus en bepaalt samen met externe specialisten de juiste vervolgstappen.”

Door de ICT-aanval waren ARTIS-Micropia en het ARTIS-Groote Museum dinsdag 28 juni gesloten voor publiek. Artis laat weten dat deze woensdag 29 juni weer geopend zijn voor bezoekers volgens normale openingstijden.