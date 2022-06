T-Mobile stelt als eerste telecomprovider in Nederland Multisim ook beschikbaar voor Android. Tot vandaag was Multisim alleen beschikbaar voor Apple smartwatches, maar T-Mobile brengt hier nu verandering in.

Recent introduceerde de telecomprovider Multisim al in samenwerking met Apple, maar ook Android-gebruikers kunnen nu met hun eigen smartwatch via 4G bellen en internetten zonder smartphone op zak. De eerste Android cellular smartwatch die beschikbaar is in combinatie met Multisim is de Watch4 LTE van Samsung. In een later stadium zullen meer modellen volgen. Multisim voor Android is sinds 27 juni 2022 te bestellen.

Android-gebruikers met een T-Mobile-abonnement kunnen op pad zonder hun smartphone op zak, maar toch met de mogelijkheid te kunnen bellen en internetten via hun smartwatch. Klanten gebruiken één telefoonnummer en de kosten zijn allemaal gebundeld op één maandelijkse factuur.

Voor vijf euro per maand kunnen klanten van T-Mobile de Multsim koppelen aan hun bestaande abonnement. De combinatie van Multisim en Samsung Watch4 LTE is beschikbaar vanaf dertien euro per maand.