Op 28 juni is het de INTERNATIONAL CAPS LOCK DAY. Maar wat is dat precies en waarom is die dag in het leven geroepen? Wij leggen het je graag uit.

Er zijn maar liefst twee dagen per jaar waarop het International Caps Lock Day is. Dat zijn 28 juni en 22 oktober. De bekendste is overigens die laatste omdat op die dag het gebruik van Caps Lock op sociale media centraal staat.

De dag is in het jaar 2000 in het leven geroepen door de Amerikaanse computerprogrammeur Derek Arnold. Hij stoorde zich aan het gebruik van complete teksten in hoofdletters op sociale media (ja, die waren er toen ook al). Het gebruik van alleen hoofdletters in geschreven berichten wordt door mensen ervaren als ‘schreeuwen’.

Maar waarom is er eigenlijk een Caps Lock? Daarvoor moeten we terug naar de tijd van de ouderwetse typemachine. Voor mensen met een handicap was het soms moeilijk om meer dan één knop tegelijk in te drukken. Met de Caps Lock kon men dus de hoofdletter selecteren en daarna pas de letter typen.

De indeling van de typemachine werd later overgenomen op de toetsenborden voor computers omdat men aan die indeling gewend was. Er dus hebben we op de toetsenborden van vandaag nog steeds de Caps Lock. die toets kan je nog wel eens ongemerkt indrukken.

EN DAN KRIJG JE DE COMPLETE TEKSTEN IN HOOFDLETTERS DIE ALS SCHREEUWEIG WORDEN ERVAREN. MAAR OP INTERNATIONAL CAPS LOCK DAY MAG JE JE GEWOON EVEN UITLEVEN.