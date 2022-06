ADVERTORIAL - Je ziet ze steeds meer om je heen rijden, elektrische auto’s. Over het algemeen is wel bekend dat een auto die op elektriciteit rijdt beter voor het milieu is dan een benzine- of dieselauto, maar hoe voordelig is een elektrische auto nu precies?

In tegenstelling tot veel benzine- of dieselauto’s heeft een elektrische auto helemaal geen versnellingen. Als je al gewend bent aan een automaat, dan zal een elektrische auto vertrouwd voelen. Wanneer je voor het eerst in een elektrische auto gaat rijden, zul je ook merken dat deze auto sneller reageert dan een benzine- of dieselauto. Elektrische auto’s reageren namelijk sneller dan brandstofauto’s, dus pas in het begin goed op bij het wegrijden want je zult de eerste paar keer vooruitschieten wanneer je het gaspedaal (of energiepedaal) intrapt.

Niet tanken aan de weg, naar opladen voor de deur!

Het allergrootste verschil tussen brandstofauto’s en elektrische auto’s zit natuurlijk tussen tanken of opladen. Tegenwoordig vind je steeds meer laadpalen voor elektrische auto’s in woonwijken, op parkeerplaatsen en bij tankstations. Een laadstation voor elektrische voertuigen kun je gemakkelijk vinden met behulp van een app of op speciale websites. Hier kun je zien welke laadpaal zich het dichtst bij jou bevindt, of deze al bezet is, welk vermogen ze ondersteunen en hoeveel het je gaat kosten. De meeste eigenaren van elektrische auto’s laden deze ‘s nachts op of wanneer ze op kantoor aan het werk zijn, maar er bestaan ook snelladers. Zo kunnen snelladers een elektrische auto soms al binnen een half uur volledig opladen, terwijl een gewone lader hier 8 tot 12 uur over kan doen. Over het algemeen is thuisladen aan je eigen laadpaal de goedkoopste optie omdat je hier hetzelfde stroomtarief betaalt als voor je apparaten en verlichting in huis. Ben je op zoek naar een elektrische laadpaal voor aan huis? Kijk dan eens naar de Wallbox Pulsar Plus.

Welke kosten komen er bij een elektrische auto kijken?

Een elektrische auto is over het algemeen duurder om aan te schaffen dan een benzine- of dieselauto. Je kunt natuurlijk ook kijken naar een tweedehands elektrische auto, maar het aanbod is hierin nog maar klein. Naast de aanschaf zijn je maandelijkse lasten ook interessant om naar te kijken. Zo betaal je voor een elektrische auto geen wegenbelasting, wat je voor een benzine- of dieselauto wel betaalt. Ook liggen de kosten voor het onderhoud van een elektrische auto lager omdat deze auto’s geen distributieriem hebben, de olie hoeft niet ververst te worden en de banden en remmen gaan langer mee omdat de auto remt op de elektromotor.

Verder betaal je voor een elektrische auto bij een laadpaal per kWh en niet per liter voor benzine of diesel. De laadkosten hangen sterk af van het type auto en de manier van laden, aan de snelweg zal dit al snel een stuk duurder zijn dan op de parkeerplaats op kantoor. Onder de streep is een elektrische auto duurzamer en vaak op lange termijn goedkoper dan een brandstof auto omdat je minder onderhoudskosten hebt, geen wegenbelasting betaalt en je auto opladen (afhankelijk van de energieprijzen) goedkoper is dan tanken.