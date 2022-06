Wie niet thuis is terwijl PostNL bij je aan de deur is geweest om bijvoorbeeld een pakje af te leveren, treft normaal een briefje in de brievenbus aan. Hier staat dan op bij welke buren of welk afhaalpunt het pakje is bezorgd. Maar PostNL kondigde aan hier per 1 juli helemaal mee te stoppen en bericht voortaan digitaal te sturen

Oudenbond ANBO reageerde verontwaardigd en kreeg veel vragen van leden die zicht zorgen maken. ANBO zocht daarom contact met PostNL, want ook mensen die niet digitaal zijn moeten volgens de bond dezelfde service krijgen. En dat lijkt effect te hebben gehad.

PostNL stopt niet niet helemaal met de papieren briefjes. Wie geen PostNL-account heeft en het postbedrijf heeft ook geen e-mailadres of telefoonnummer, krijgt alsnog een briefje in de bus waarop staat waar het pakketje naartoe is gebracht. Hoe de bezorgers de informatie krijgen bij wie ze wel en bij wie ze niet een briefje in de bus moeten gooien, is onduidelijk.