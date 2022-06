ADVERTORIAL - Ben je bekend met websites en het internet, dan zul je weten wat de rol is van een hostingprovider en of deze interessant voor je kan zijn.

Hoor je deze term voor het eerst en weet je niet wat dit inhoudt, dan leggen we je in het kort uit wat zo’n provider doet en wanneer deze voor jou interessant kan zijn. Een hostingprovider is niet hetzelfde als een Internetprovider, al leveren sommige Internetproviders wel webhosting diensten. Een Internetprovider verschaft primair de toegang tot het internet. Deze verzorgt de internetaansluiting, plaatst het modem en aan deze partij betaal je maandelijks een vergoeding voor de toegang tot het internet. Denk hierbij aan partijen als Ziggo, T-Mobile of KPN.

Een eigen plekje op het internet

Met een ‘Hosting’ provider neem je zelf een sprong het Internet op. Via een zo’n provider kun je een eigen websitenaam claimen. Dit is een soort leaseovereenkomst waarbij je voor de duur van -zeg- een of twee jaar het recht hebt een domeinnaam te gebruiken en dat voor een zelfde periode kan worden verlengd. Deze partij stelt vervolgens een paar megabyte beschikbaar waarin je jouw website kunt vormgeven en vindbaar maken. Enkele jaren geleden was dit nog een lastige bezigheid en vooral voer voor hobbyisten en bedrijven. Deze hadden voor dit doel vaak een webserver draaien en verzorgden met kundige specialisten de hosting zelf.

Tegenwoordig is het claimen van een domeinnaam kinderspel. Er zijn verschillende webhosting partijen actief waarbij je voor nog geen Euro per maand een eigen website kunt starten. Vimexx.nl en Strato.nl zijn zulke partijen. Een snelle zoekopdracht via Google levert je vele aanbieders. Het leuke aan zo’n hosting partij is dat je voor een paar euro ook over een eigen mailadres kunt beschikken. Zo heeft het domein jippieditismijneigenvirtueleplekje.nl ook mail accounts voor het hele gezin dat op deze extensie eindigen.

Een eigen bedrijf beginnen?

Heb je altijd al een eigen online winkeltje vanaf je zolderkamer willen starten? De eerste jaren kun je waarschijnlijk prima uit de voeten met zo’n goedkope provider. Groeit jouw bedrijfje harder dan verwacht, dan zul je al snel tegen de limieten van online opslagcapaciteit en de maximale bandbreedte aanlopen. Kortom, jouw website wordt traag en de bezoekersaantallen zullen hierom teruglopen. In dat geval kun je bij de huidige provider het budgetabonnement meestal wel upgraden, maar uiteindelijk zul je ook hier tegen de grenzen van de dienstverlening aanlopen. Wat nu?

Er zijn diverse partijen die in de dienstverlening mee kunnen groeien. Vaak hebben deze kundige mensen in dienst die jouw web omgeving technisch up-to-date houden, actief de snelheid monitoren en de vindbaarheid verbeteren door middel van zoekwoordoptimalisatie (SEO). Deze kunnen vaak ook advertising via google en social media platformen inregelen. Naast onlinecampagnes initiëren kunnen sommigen zelfs nieuwsbrieven voor je versturen. Hierbij hebben ze vaak goede banden met content creators zodat je jezelf alleen nog maar hoeft te richten op de bedrijfsactiviteiten. Een goede partij kan de rol van online marketingspecialist dus voor een groot deel overnemen. Op deze manier zal de investering in een specialistische partij zich dubbel en dwars terugverdienen.

Kies een lokale specialist

Voor een optimale dienstverlening adviseren we een lokale partner waarmee je bij problemen telefonisch contact kunt opnemen en die je deze bij specifieke wensen persoonlijk kunt bezoeken. Deze kan samen met je bepalen wat in zijn ogen zinvol voor je is en wat niet. Het in Doetinchem gevestigde Final Websites is bijvoorbeeld zo’n partij die van A tot Z ontzorgt en graag met haar klanten meedenkt. Is dit te ver weg? Ook hier is een Google zoekopdracht voldoende om een lokale provider met goede referenties te vinden.

Wil jij ook een website hebben? Check dan snel of het domein van jouw dromen nog vrij is.