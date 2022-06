Veel consumentenproblemen beginnen met een online zoekactie en het aanklikken van een advertentie die leidt naar een onbetrouwbare partij. In een peiling van ANBO zegt een op de drie 65-plussers dat ze hiervan niet op de hoogte zijn.

Het aanklikken van een betaald zoekresultaat hoeft geen probleem te zijn, maar zo’n advertentie kan ook leiden naar een onbetrouwbare partij. In de campagne waarschuwt de ACM dat het bovenste zoekresultaat niet altijd de beste is. De bovenste zoekresultaten zijn meestal advertenties en daarmee niet altijd het beste aanbod voor de consument. Het advies van de ACM is dan ook: neem de tijd om de verschillende resultaten met elkaar te vergelijken voordat je een bedrijf inschakelt. Ook als het snel moet

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Het is belangrijk dat consumenten met vertrouwen online informatie kunnen zoeken. Deze campagne is erop gericht om advertenties te herkennen naast de andere zoekresultaten. Zeker als je snel iets nodig hebt, is het belangrijk om goed te kijken, te vergelijken en dan zorgvuldig te kiezen. Daarmee kun je voorkomen dat je terecht komt bij een onbetrouwbare partij en achteraf een onverwacht hoge rekening krijgt.”

ACM ConsuWijzer ontvangt geregeld meldingen van consumenten die via een advertentie terecht kwamen bij een onbetrouwbare partij als zij een bedrijf voor een spoedklus zochten of een document of toeslag bij de overheid aanvroegen. Deze advertenties zijn een risico voor kwetsbare consumenten die digitaal minder vaardig zijn, zoals sommige ouderen.

De campagne richt zich met video’s op sociale media op de oudere consument. Het doel is om hun weerbaarheid te vergroten, zodat zij met vertrouwen online hun zaakjes kunnen regelen zonder in de problemen te komen.