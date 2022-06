Voor een op de vier respondenten zal dit een uitdaging worden, zij houden het namelijk nog geen dag zonder sociale media uit. Vooral vrouwen lijken verslaafd aan de constante stroom aan online prikkels. Maar liefst een derde van hen kan geen dag zonder een bezoekje aan sociale platformen als Facebook, Instagram, LinkedIn en TikTok.

Onder de mannelijke respondenten bedraagt dit percentage 21 procent. “Het online aanbod van foto’s, filmpjes en informatie is tegenwoordig eindeloos”, zegt Anna Braun van VPNdiensten.nl. “Sociale-mediakanalen spelen daar handig op in en zorgen voor steeds nieuwe content. Hierdoor wordt onze behoefte naar prikkels continu gevoed. Radicaal stoppen met sociale media lijkt misschien een goede oplossing, maar het blijkt vaak het erg moeilijk om niet meer toe te geven aan die behoeftes.”

Sociale druk

De constante drang naar online prikkels heeft ook offline invloed. Zo geeft 26 procent van de respondenten aan dat hun dagelijks leven weleens lijdt onder hun sociale-mediagebruik. Vooral jongeren tot dertig jaar (44 procent) hebben hier last van. Het verlangen om steeds up-to-date te blijven via online platformen, valt deels te verklaren door sociale druk. Een op de vijf respondenten is bang dat ze er niet meer bij horen wanneer ze hun accounts verwijderen. Braun: “We zien dat het sociale leven van jongeren zich steeds meer online afspeelt. Ik kan me goed voorstellen dat zij zich buitengesloten voelen op het moment dat ze niet kunnen meepraten over berichten die viral gaan. Hoewel stoppen met sociale media kan zorgen voor meer connectie met elkaar in het echte leven, lopen ze tegelijkertijd het risico op minder aansluiting. Dat is een moeilijke afweging.”

Afkicken

Uit het onderzoek blijkt verder dat maar liefst vier op de tien Nederlanders dagelijks meer tijd aan sociale media besteden dan ze zouden willen. Vooral vrouwen (45 procent) scrollen naar eigen zeggen te lang op allerlei platformen, tegenover 34 procent van de mannen. Mogelijk is dit de reden dat maar liefst een derde van alle respondenten verwacht dat zij binnen een jaar één of meerdere sociale-media-accounts verwijderen. Braun: “Voordat je het door hebt zit je zo weer een half uur te scrollen. Dan merk je pas hoe vaak je naar je telefoon grijpt om even up-to-date te blijven. Zelf ga ik regelmatig even een periode offline. Als ik daarna weer een app open, kom ik erachter dat ik niets heb gemist. Het zou goed zijn om iets minder online actief te zijn maar of dat in de huidige digitale maatschappij daadwerkelijk gaat lukken, is een tweede.”