Na een kort ziekbed is Wammes Witkop (70) dit weekend overleden. Witkop was oprichter, hoofdredacteur en uitgever van PC-Active, het huidige verenigingsblad van HCC. In dit artikel blikken we kort terug en haalt Henk van de Kamer, al decennialang redacteur PC-Active, herinneringen op.

Wammes Witkop was een markante persoonlijkheid in veel opzichten. Halverwege jaren 80 deed hij zijn intrede in de wereld van computertijdschriften en deed sindsdien vele jaren van zich spreken. Wammes begon in 1985 bij het tijdschrift MSX Computer Magazine (MCM) waar hij na twee jaar hoofdredacteur werd. Hij was het gezicht van MCM wat later MCCM ging heten en een graag geziene gast op de vele MSX-bijeenkomsten die er toen waren. In 1989 richtte Wammes de titel PC-Active op dat voorkwam uit ‘Het computerblad voor de Amstrad/Schneider-wereld’ en later PC-Amstrad. Beide titels waren onderdeel van Aktu Publishing Group, de uitgeverij van Wammes die ook titels uitgaf als Compukids.

PC-Active

Jarenlang was hij hoofdredacteur en uitgever van deze titel dat tot 2005 verscheen bij zijn eigen uitgeverij. In dat jaar verkocht Wammes deels PC-Active aan HUB Uitgevers, maar hij bleef nog wel mede-eigenaar, adviseur en columnist van PC-Active. In 2013 nam HCC PC-Active over uit de failliete inboedel van HUB Uitgevers en sindsdien is dat het verenigingsmagazine van HCC.

Regelmatig kwam PC-Active in het nieuws: uit onderzoek door de redactie van PC-Active bleken cd-r’s lang niet zo betrouwbaar te zijn als werd verondersteld. De data die op deze beschrijfbare cd’s werden gezet, bleken na verloop van tijd onleesbaar te zijn. Freelance redacteur Brenno de Winter werkte samen met de redactie van PC-Active om de fraudegevoelige OV-chipkaart te ‘kraken’.

Wammes zelf schuwde de publiciteit ook niet, zeker niet als het belang van de consument in het geding was. Zo voerde hij actie tegen CheapTickets en Stichting de Thuiskopie.

Ik heb zelf vele jaren met Wammes mogen samenwerken en zal hem herinneren als een mooie persoonlijkheid. Rust zacht Wammes.

Ook Henk van de Kamer, al sinds mensenheugenis onlosmakelijk verbonden aan PC-Active, haalt hieronder herinneringen op.



Begin mei had ik uitgebreid contact met Wammes. Tijdens het opruimen voor een aanstaande verhuizing vond ik wederom de complete papieren collectie van PC-Active. Inclusief de eerste elf nummers met een andere naam. Voor Covid was het plan om deze een keer te scannen voor een digitaal archief van een stukje computergeschiedenis. Midden mei is het geheel naar Wammes verstuurd en weet ik nu dat het om ruim 90 kilo papier gaat!

Tijdens het inpakken de nodige herinneringen. In driekwart van de nummers staat minimaal één artikel van mijn hand. Hetgeen bijna niet was gebeurd en dat is een leuke anekdote om Wammes mee te herinneren.

Ik vermoed – de papieren liggen momenteel in de opslag – dat ik in 1994 een abonnement nam op Compuserve. Hun dienst was net in Nederland gelanceerd en bood een alternatief voor Usenet welke ik via de vakgroep plantenfysiologie van de UvA gebruikte. Nu ging het onderzoek niet lekker en begon het een politiek spelletje te worden. Uiteraard ventileerde ik dat in een groepje nieuwe vrienden, waarna ik een persoonlijk bericht kreeg van ene Wammes Witkop om eens te komen praten.

Die naam zou zo uit Suske en Wiske kunnen komen. Omdat niet iedereen zijn of haar echte naam gebruikte, meende ik in eerste instantie dat het om een grap ging. Na een bezoek aan de plaatselijke boekhandel, wist ik beter. Ofwel de gesprekken leidden tot een eerste artikel over Delphi en al snel daarna tot een baan als cd-rom coördinator om de maandelijkse diskette te vervangen door een cd-rom. De rest is geschiedenis...

Begin juni werd duidelijk dat Wammes de klus niet meer ging uitvoeren. Aangezien ik in het verleden al een archief met alle diskettes – gepubliceerd op cd-rom – en in 2018 alle cd- en dvd-roms heb gemaakt, ga ik proberen om het scannen van alle nummers in het najaar uit te voeren. Want de digitale nalatenschap van Wammes mag wat mij betreft niet verloren gaan!

Henk van de Kamer