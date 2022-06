Via ‘Instellingen’ biedt de rubriek ‘Privacy’ nu meer mogelijkheden. Het tonen van de profielfoto kent nu meer mogelijkheden. Je kunt kiezen uit ‘Iedereen’, ‘Mijn contacten’, ‘Mijn contacten behalve…’ en ‘Niemand’. Hetzelfde geldt voor ‘Info’ (dat is het informatiezinnetje dat je te zien krijgt wanneer je de contactinfo van een persoon bekijkt).

Ook is het nu mogelijk om de melding ‘Laatst gezien’ uit te schakelen. Tot voorkort kon je bij een contact zien wanneer deze voor de laatste keer WhatsApp bekeken had maar dit kan dus nu uitgeschakeld worden. Wanneer je dit uitschakelt, kan je ook niet meer bij anderen zien wanneer ze de laatste keer hun WhatsApp geopend hebben.

Met name deze laatste functie is een gewenste privacy-aanpassing. Je kon er in het verleden al voor kiezen om leesbevestigingen (de grijze vinkjes bij het bericht die na lezen veranderen in blauwe vinkjes) uit te zetten. Dan blijven de vinkjes altijd grijs. Maar door de status ‘Laatst gezien’ kreeg je toch een indicatie dat je bericht gelezen was. Dit kan nu dus uitgezet worden.