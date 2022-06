Je bepaalt bijvoorbeeld zelf waar en wanneer je werkt. Mogelijk overweeg jij ook wel om als freelancer aan de slag te gaan. Durf je de stap nog niet zo goed te zetten? Dan biedt dit 8-stappenplan uitkomst!



Stap 1: Schrijf een ondernemingsplan

Wanneer je overweegt om als freelancer aan de slag te gaan, kun je een ondernemingsplan schrijven. In dit plan beschrijf je jezelf als ondernemer, ga je in op jouw bedrijfsidee, analyseer je de concurrentie en vat je jouw doelstellingen samen.



Stap 2: Breng (mogelijke) klanten in kaart

Freelancen is uiteraard alleen interessant als je voldoende klanten hebt. Daarom is het van belang om (mogelijke) klanten in kaart te brengen voordat je van start gaat. Misschien heb je al wel een aantal klanten, maar het is zeker handig om er wat meer in kaart te brengen. Een freelancer kan immers nooit voldoende klanten hebben.



Stap 3 : Bepaal je uurtarief

De meeste freelancers werken op basis van een tarief per uur. Wil je dit ook? Bepaal dan voor jezelf wat jouw uurtarief is voordat je begint. Stel niet lukraak een tarief vast, maar onderzoek eerst welke tarieven andere freelancers in dezelfde branche hanteren. Zet niet direct (te) hoog in, want dit kan je klanten kosten.



Stap 4: Schrijf je in als ondernemer

Als je de bovenstaande drie stappen doorlopen hebt, kun je bepalen of het interessant is om als freelancer aan de slag te gaan. Wanneer dit het geval is, wordt het tijd om jezelf als ondernemer in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.



Stap 5: Sluit de benodigde verzekeringen af

Ondernemers kunnen verschillende verzekeringen afsluiten. Je kunt je onder meer verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid. Deze verzekeringen zijn weliswaar niet verplicht, maar je doet er wel goed aan om ze af te sluiten. Dit kan je namelijk veel geld (en kopzorgen) besparen.



Stap 6: Open een zakelijke rekening

Een bedrijfsrekening openen is niet verplicht, maar je ontkomt er eigenlijk niet aan. Banken willen namelijk niet dat je jouw privérekening zakelijk gebruikt. Bovendien moet je weten dat een zakelijke rekening voordelen met zich meebrengt. Zo is het makkelijker om het overzicht op jouw financiën te behouden en straal je professionaliteit uit naar leveranciers en afnemers.



Stap 7: Tref voorzieningen voor je pensioen

Wanneer je in loondienst werkt, houdt een werkgever iedere maand een deel van je loon in voor je pensioen. Als ondernemer moet je hier zelf voorzieningen voor treffen. Dit kun je op verschillende manieren doen. Jij kunt je aanmelden bij een pensioenfonds, maar ook maandelijks geld opzij zetten voor je pensioen.



Stap 8: Zet een administratie op

Als je een eigen bedrijf hebt, moet je een administratie bijhouden. Dit is niet de meeste leuke kant van het ondernemerschap, maar het moet wel gebeuren. Daarom is het van belang dat je een administratie opzet. Als je hier liever niet zelf mee aan de slag gaat, kun je de administratie ook uitbesteden aan een boekhouder. Het nadeel hiervan is dat dit je flink wat geld kost.