Apple staat verschillende betaalmethoden toe in Nederlandse datingapps. Daarmee voldoet Apple aan de eisen die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt op grond van Europese en Nederlandse concurrentieregels.

Tot nu toe konden klanten van datingapps alleen betalen met de betaalmethode die Apple oplegde. Daarmee maakte Apple volgens de ACM misbruik van haar machtspositie. Vanaf nu kunnen datingapp-aanbieders hun klanten op verschillende manieren laten betalen. De ACM dwong deze wijziging af met een last onder dwangsom. Die dwangsom liep uiteindelijk op tot 50 miljoen euro.

De afgelopen tijd heeft de ACM informatie ingewonnen bij dating-app aanbieders en onafhankelijke experts voordat de ACM vaststelde dat aan de last is voldaan. De bezwaarprocedure bij de ACM tegen de hele last loopt nog.