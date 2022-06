Het is Stichting OPEN en Road2Work gelukt het Belgisch wereldrecord ‘Laptop Domino’ te verbreken. De poging vond plaats met 1.653 afgedankte laptops als dominostenen.

De organisaties vragen hiermee aandacht voor het nut van reparatie en hergebruik, en als dat niet kan, recycling van afgedankte elektrische apparaten bij de verduurzaming van de samenleving. De aanwezige gasten en pers zagen hoe de afgedankte laptops omvielen op het uitgebreide parcours.

Verdubbeling van het oude wereldrecord

Het wereldrecord betekent meer dan een verdubbeling ten opzichte van het oude Belgische wereldrecord. Met deze actie wil Stichting OPEN laten zien dat alle apparaten met een stekker of een plek voor een batterij in aanmerking komen voor een tweede leven, voor hergebruik of als grondstoffen. In 2020 werd voor circa 220 miljoen kilo aan afgedankte apparaten ofwel e-waste ingezameld, waarvan 5.477.000 kilo laptops (bron: Nationaal WEEE Register 2020).

Spannend tot de laatste laptop-dominosteen

Waar normale dominostenen een gelijkmatige vorm hebben met een voorspelbaar valgedrag is dit in het geval van laptops niet zo. Oude laptops van diverse merken, vormen en groottes waren ingeleverd bij milieustraten en kwamen terecht bij Road2Work waar ze gesorteerd en gedemonteerd worden. Toch kreeg het team van Stichting OPEN en Road2Work het voor elkaar om het wereldrecord te behalen. Vijftien procent van de afgedankte laptops kreeg de kleur groen: deze staan symbool voor het percentage laptops dat in aanmerking komt voor hergebruik; 85 procent wordt gerecycled tot nieuwe grondstoffen. De afgedankte laptops, gebruikt tijdens het wereldrecord, worden allemaal gerecycled.

Europees koploper recycling

Naast wereldrecordhouder Laptop Domino is Nederland ook een Europees koploper op het gebied van e-waste recycling. Goed inleveren van afgedankte apparaten blijft belangrijk. Daarom vindt Stichting OPEN het belangrijk om hier keer op keer, soms op ludieke wijze, aandacht voor te vragen. Jan Vlak, directeur van Stichting OPEN, bekend van hun Wecycle-campagnes en -inleverpunten zegt: “We zorgen voor een juiste afhandeling van apparaten en lampen in de afvalfase. Daarmee zorgen we samen voor waardebehoud van grondstoffen, onderdelen en zelfs producten.“

Erik Schalk, directeur van Road2Work, is enorm trots op het gehaalde resultaat binnen de muren van zijn bedrijf: “Hergebruik komt voor gebruik is ons motto. We zijn trots op de tweede kans die wij aan e-waste geven.”

Steentje bijdragen; ondertekening intentieverklaring

Tijdens het evenement sloegen zeven organisaties in de e-wastesector en de reparatiesector de handen ineen. Road2Work, Stichting OPEN, ACV Groep, DAR, Miele, Stichting Repair Café International en Techniek Nederland ondertekenden een intentieverklaring. Zij gaan actief bijdragen aan de invulling en uitvoering van nieuwe Europese wetgeving ‘Right to repair’.

De eerste latop krijgt een zetje van Hugo (15) en Maaike (11) Schalk

(Foto Stichting OPEN)