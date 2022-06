Apple maakte het nieuws bekend op de ontwikkelaarsconferentie WWDC. Daar liet de fabrikant weten ook wijzigingen door te voeren voor de Apple Watch en de Mac.

Het toegangsscherm van de iPhone is het beeld dat je ziet wanneer het toestel in vergrendeld. Op dit moment zie je daar de datum en tijd staan plus meldingen. Maar in iOS 16 kan de gebruiker zelf allerlei zaken instellen.

Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om verschillende toegangsschermen in te stellen op basis van de focusmodi die door de gebruiker zijn ingesteld. Zo kun je bijvoorbeeld tijdens werkuren voor een zakelijke uitstraling kiezen terwijl buiten die tijden een persoonlijkere achtergrond getoond wordt.

Bovendien kun je aan het toegangsscherm verschillende widgets (interactieve informatieschermen) toevoegen en je iPhone heel persoonlijk maken. Je kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om de weersverwachting in beeld te krijgen of je agenda van die dag te tonen.

Het nieuwe iOS 16 wordt beschikbaar voor de iPhone 8 en later. De iPhone 6S, 7 en de eerste generatie SE worden na iOS 15 dus niet meer ge-updatet.

Lees hier wat er nog meer gaat veranderen met iOS 16.