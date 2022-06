Volgens Europese regelgeving moeten klanten van internetaanbieders zelf kunnen kiezen welke eindapparaten (zoals modems of routers) ze gebruiken. Op 27 juli vorig jaar publiceerde de ACM een zogeheten beleidsregel over de uitleg van deze regels. Daarin stond dat de regels op 28 januari 2022 in Nederland zouden ingaan.

“Vrijwel alle internetaanbieders voldoen inmiddels aan de regels voor vrije modemkeuze”, zegt ACM-bestuurslid Manon Leijten. “We hebben alleen geconstateerd dat het voor sommige klanten van Ziggo nog steeds niet mogelijk is om een modem of router van eigen keus aan te sluiten. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die keuze heeft, hebben we in februari al aangekondigd dat we daar mogelijk handhavend tegen gaan optreden.”

Daarom legt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) Ziggo een last op om uiterlijk 1 juli 2022 aan de regels te voldoen, anders volgt daarna een dwangsom van 12.500 euro per dag. Het totale bedrag aan dwangsommen kan oplopen tot maximaal 500 duizend euro.

De regels voor vrije modemkeuze zijn bedoeld om innovatie en concurrentie op de markt voor eindapparaten te stimuleren. Ook wordt het laagdrempeliger voor consumenten om naar een andere internetaanbieder over te stappen wanneer ze hun eigen modem kunnen blijven gebruiken.