In elke uitgave van PC-Active besteden we ruim aandacht aan lezerstips. Heb jij ook een handige, leuke, eenvoudige of complexe digitale tip die je met anderen wilt delen? Stuur die dan in en win.

In de laatste editie van PC-Active hadden we een grote variëteit aan lezerstips. Er kwamen tips binnen over gratis afbeeldingen, het zoeken van fonts, Windows-sneltoetsen, handige Netflix-codes, het vastmaken van bestanden in Microsoft Word en nog veel meer. Onze favoriete lezerstip belonen we met een mooi cadeau.

Heb jij een leuke, handige, eenvoudige of complexe digitale tip die je graag met anderen wilt delen, stuur die tip mét afbeelding(en) dan vóór woensdag 15 juni a.s. naar marco.meken en vermeld in het onderwerp ‘Lezerstip’.

Onze favoriete tip wordt in de volgende uitgave van PC-Active gepubliceerd en de tipgever wordt beloond met een Samsung Portable SSD T7 Shield van 1 TB ter waarde van 169,99 euro.