De sirenes klinken normaliter elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur precies. De sirenes worden echter nooit getest op nationale feestdagen, Dodenherdenking en religieuze feestdagen, zoals Tweede Pinksterdag.

NL-Alert, het alarmmiddel van de overheid dat via de mobiele telefoon waarschuwt en informeert over noodsituaties, wordt twee keer per jaar getest met een testbericht. Dit gebeurt normaal gesproken altijd op de eerste maandag in juni en de eerste maandag in december. Maar omdat het maandag Tweede Pinksterdag is, wordt het bericht een week later verstuurd.

Maandag 13 juni rond 12.00 uur ontvangt iedereen op zijn mobiele telefoon het volgende bericht:

“NL-Alert 13-06-2022 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english"

Overbelast telefoonnetwerk

Berichten van NL-Alert worden verstuurd via de zendmasten van de mobiele-telecomproviders. Dit werkt altijd, ook wanneer bijvoorbeeld het netwerk overbelast is. Dit komt door de techniek die gebruikt wordt: cell broadcast, ook wel SMS-CB genoemd. Tekstberichten worden via een apart kanaal verstuurd en omdat er sprake is van eenrichtingsverkeer (net als radio en gps), maakt het niet uit hoeveel mobiele telefoons op een zendmast zijn aangemeld.