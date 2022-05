ADVERTORIAL - We moeten allemaal een steentje bijdragen aan een duurzamere wereld, en overstappen op een elektrische auto is een stap in de goede richting. Maar het levert niet alleen wat op voor het milieu.

Ook financieel kan een elektrische auto voor jou gunstig zijn. We bespreken hoe je het maximale voordeel uit je elektrische auto kunt halen.

Eigen laadpaal

Elektrisch rijden is sowieso goedkoper qua ‘brandstof’ dan een auto die op fossiele brandstof rijdt, hoewel het verschil met benzine en diesel groter is dan met LPG. Maar wanneer je je elektrische auto oplaadt aan een openbare laadpaal, betaal je feitelijk nog meer dan nodig. Als je zelf een eigen laadpaal laat plaatsen op eigen terrein, maak je gebruik van je ‘gewone’ stroomvoorziening en dat kost je een stuk minder dan opladen aan een openbare laadpaal. Het verschil is dusdanig groot dat het de investering zeker waard is. Zeker als je ook nog kiest voor een slimme laadpaal die alleen tijdens het daltarief oplaadt.

Zonnepanelen

Met alleen een laadpaal op eigen terrein haal je nog steeds niet helemaal het onderste uit de kan. Het mooiste zou het natuurlijk zijn als je voor het opladen van je auto zo min mogelijk stroom hoeft op te nemen omdat je zelf stroom opwekt. De combinatie van een elektrische auto met een eigen laadpaal en zonnepanelen zorgt ervoor dat je bijzonder goedkoop kunt rijden, en is daarom zeker het overwegen waard. Natuurlijk zijn zonnepanelen een aardige investering, maar geld lenen om zonnepanelen te laten plaatsen is een goede optie. Zeker in de wetenschap dat die investering zich terugbetaalt in een lagere stroomrekening.

Tot en met 2025 besparen op de wegenbelasting

Een beetje haast maken kan ook nog lonen, omdat je dan nog kunt profiteren van voordelen met betrekking tot de wegenbelasting voor je elektrische auto. Tot en met 2024 betaal je namelijk helemaal geen motorrijtuigenbelasting voor een volledig elektrische auto, wat je toch al snel zo’n 300 euro in het jaar kan schelen. In 2025 krijg je nog 25 procent korting op de wegenbelasting met een elektrische auto. Vanaf 2026 is het feest voorbij en ga je ook met een elektrische auto ‘gewoon’ de volledige wegenbelasting betalen. Niet te lang wachten dus! Eventueel kun je gebruikmaken van een persoonlijke lening voor de aanschaf van een elektrische auto.



Eigenlijk ben je dief van eigen portemonnee als je niet voor deze gouden combinatie kiest. Het vergt natuurlijk wel een investering, maar het levert ook iedere maand weer lagere kosten op. Zo haal je je investering er dus uiteindelijk uit.