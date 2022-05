De iPhone 5 en 5c, verschenen in 2012 en 2013, kunnen maximaal iOS 10 als besturingssysteem hebben. En daar zit nu precies de crux, want het lijkt erop dat WhatsApp voornemens is om alleen iOS 12 en hoger te ondersteunen. Dat leiden wij af uit de supportpagina van WhatsApp zelf.

Wisselende informatie

Waar bijvoorbeeld de Nederlandse en de Duitse supportpagina spreken over ondersteuning van iOS 10 en hoger, zien we op de Engelse en Italiaanse pagina’s een ondersteuning van iOS 12 en hoger (zie screenshots onderaan dit bericht; klik op een afbeelding voor een vergroting). De website Wabetainfo.com meldde afgelopen zaterdag zelfs dat er gebruikers van WhatsApp zijn die een melding hebben gekregen dat ondersteuning stopt na 24 oktober 2022 en toont dit met een screenshot.

Gevarenzone

Wanneer WhatsApp doorgaat met het laten vallen van ondersteuning voor opvolgende iOS-versies, ziet het er slecht uit voor gebruikers van de iPhone 5s (verschenen in 2013) en iPhone 6/6 Plus (2014). Op deze toestellen kan maximaal iOS 12 draaien. Vanaf iPhone 6s/6s Plus (verschenen in 2015) kunnen alle toestellen draaien op iOS 15.

Klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting.

De Nederlandse en Duitse supportpagina's spreken over ondersteuning iOS 10.

De Engelse en Italiaanse supportpagina's zeggen iOS 12 en nieuwer te ondersteunen.