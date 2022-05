Simyo is uitgeroepen tot het klantvriendelijkste telecombedrijf van Nederland 2022. In een onafhankelijk onderzoek beoordelen Nederlandse consumenten Simyo met een gemiddeld klantcijfer van 8,00, de hoogste score van alle aanbieders.

Het Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland is een onafhankelijk continu online onderzoek onder Nederlandse consumenten dat al sinds 2007 wordt uitgevoerd door marktonderzoeksbureau MarketResponse. Simyo is overigens niet het meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland. Die eer komt toe aan Rituals die ook vorig jaar de ranglijst aanvoerde. Op de tweede plek staat – evenals vorig jaar – Bol.com. Pretpark Efteling is de nummer 3. Simyo, onderdeel van KPN, bezet de zesde plek.

Trots

“We doen er samen echt álles aan om onze klanten blij te maken. Van onze klantenservice tot aan IT. En dat meer dan 15 jaar lang, elke dag weer. Van iemand blij maken, is nog nooit iemand ongelukkig geworden. Sterker nog, het maakt ons werk juist zo leuk”, aldus Bart van den Berg, de trotse directeur van Simyo.

Dochter KPN

Simyo is een honderd procent online telecomprovider en dochterbedrijf van KPN. De telecomprovider staat bekend om de service en flexibiliteit en biedt prepaid, simonly en telefoonabonnementen aan. Simyo is meer dan 25 keer uitroepen tot de beste mobiele provider volgens het panel van de Consumentenbond. Daarnaast won Simyo in 2016 als eerste telecomprovider ooit de award voor Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland. In 2016, 2017, 2019 en 2020 is Simyo door MarketRespons verkozen tot het Klantvriendelijkste Telecombedrijf van Nederland.