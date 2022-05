Het Koreaanse automerk Kia omschrijft een PBV als “gespecialiseerde voertuigen die voldoen aan specifieke behoeften van klanten”. Dat zou dus bijvoorbeeld een taxi kunnen zijn of een bestelwagen met alleen een zitplaats voor de bestuurder. Een voorbeeld van een taxi is de nieuwe Kia Niro Plus die vanaf het derde kwartaal uit de fabriek zal rollen. Het verschil met de reguliere Niro is dat de Niro Plus met name een gewijzigde achterkant heeft met een veel grotere hoogte. Het idee hierachter is dat mensen meer comfort hebben en makkelijker kunnen in- en uitstappen.

Bestaande locatie

De fabriek die Kia gaat bouwen, wordt een uitbreiding van de bestaande Hwaseong-productielocatie van in Korea. De bouw van de fabriek start naar verwachting in de eerste helft van 2023, met als doel om in de tweede helft van 2025 met de productie te beginnen. De fabriek kan in eerste instantie zo’n 100.000 PBV’s per jaar bouwen en de capaciteit kan worden vergroot naar 150.000 eenheden per jaar, in lijn met de vraag vanuit de markt.

Kia wil de markt claimen

“Deze speciale PBV-fabriek is een belangrijk onderdeel van onze Plan S-strategie, omdat Kia de toppositie op de wereldwijde PBV-markt wil claimen”, aldus Ho Sung Song, President en CEO van Kia Corporation. “We gaan deze nieuwe markt in eerste instantie verkennen met PBV’s die zijn gebaseerd op bestaande modellen, en vervolgens breiden we uit met dedicated PBV-modellen, die ook autonoom kunnen rijden.”

De nieuwe PBV-fabriek wordt uitgerust met state-of-the-art automatisering gecombineerd met geavanceerde technologieën die de uitstoot van CO2 en andere schadelijke emissies verder gaan verminderen.

Onbemande PBV’s

Wanneer de fabriek in de tweede helft van 2025 zijn deuren opent, wordt gestart met de productie van een middelgrote dedicated PBV. Dit wordt de eerste Kia gebaseerd op het 'eS'-skateboardplatform dat speciaal is ontwikkeld voor PBV's. Het nieuwe, schaalbare platform kan flexibel inspelen op de uiteenlopende wensen van gebruikers. Na de lancering van het eerste model met de codenaam SW, gaat Kia zich ook richten op onder meer onbemande PBV's van microformaat en voertuigen gericht op algemene logistiek en voedseltransport. Kia voorziet de line-up ook uit te breiden met personenshuttles en extra grote PBV's die kunnen worden gebruikt als mobiele kantoren of winkels.

Alle PBV’s van Kia worden uitgerust met OTA-technologie (Over-The-Air) die de software van het voertuig realtime en draadloos kan updaten, met grote voordelen op het gebied van exploitatiekosten en gebruiksgemak.