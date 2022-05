Apple Pay is een mobiele betaaldienst en kwam in Nederland voor het eerst beschikbaar in juni 2019 voor klanten van ING. Later dat jaar volgden ook ABN AMRO en Rabobank. Ook Knab en bunq bieden de dienst al aan.

In september vorig jaar werd bekend dat de Volksbank Apple Pay ook wilde gaan ondersteunen. Maar het duurde nog tot 10 mei van dit jaar dat klanten van ASN Bank en RegioBank van de dienst gebruik konden maken. Klanten van SNS moesten nog even wachten maar kunnen nu dus ook van de dienst gebruikmaken

Betalen met Apple Pay is eenvoudig. Nadat eenmalig een digitale bankpas is aangemaakt, komt deze in de Apple Wallet. Wanneer je wilt betalen, druk je twee keer op de knop aan de zijkant van bijvoorbeeld je iPhone. Je kijkt naar het scherm om Face ID te activeren en daarna houd je de iPhone bij het pinapparaat.

Voor mensen die geen Face ID gebruiken, beschikt Apple Pay ook over Touch ID, een technologie die gebruikmaakt van vingerafdrukherkenning.