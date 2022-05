Na ABN Amro maakt Rabobank het voor klanten mogelijk om te gaan metalen met Google Pay. Dat kan vanaf 17 mei. Een kleine week geleden maakte Rabobank al bekend dat de Rabo Wallet vervangen zou worden door Google Pay maar een termijn werd toen niet genoemd.

Wat is Google Pay?

Google Pay is een betaaldienst waarmee je contactloos kunt betalen met je Android telefoon en/of smartwatch. Dit werkt vergelijkbaar met diensten zoals de Rabo Wallet of Apple Pay. Zo kun je op de meeste plekken waar je contactloos kunt betalen met je betaalpas, ook betalen met je Android telefoon en/of smartwatch.

Wat gebeurt er met de Rabo Wallet?

Met Google Pay als opvolger houdt de Rabo Wallet per 1 augustus a.s. op te bestaan. Veel functies van de Rabo Wallet, zoals betaalverzoek en parkeren, zijn al beschikbaar in de Rabo App. Klantenkaarten en Tanken komen niet beschikbaar in de Rabo App.