Bitvavo is een handelsplatform van Nederlandse bodem waar al menig beginnend cryptohandelaar zijn weg naartoe heeft gevonden. In deze Bitvavo-review gaan we in op het handelen in cryptovaluta en hoe dat in zijn werk gaat op Bitvavo.

Bitvavo, een handelsplatform van Nederlandse origine

Bitvavo is een compleet handelsplatform wat in 2017 werd opgericht in Amsterdam. Op dit handelsplatform kun je op moment van schrijven in meer dan 170 verschillende valuta handelen, en ze hebben een redelijk groot handelsvolume. Het handelsplatform heeft een zeer gebruiksvriendelijke en toegankelijke interface waar je makkelijk je weg in kunt vinden. Speciaal voor de beginnende handelaar heeft Bitvavo ook een basic interface met beperkte functionaliteiten. Je raakt dan niet geïntimideerd door alle handelsmogelijkheden en kunt rustig vertrouwd raken met het in- en verkopen van virtuele valuta. Naast de desktop interface heeft Bitvavo ook een handige mobiele app voor zowel Android- als iOS-apparaten.

De basics van handelen in crypto valuta op Bitvavo

Handelen in crypto valuta betekent het kopen en verkopen van verschillende virtuele valuta. Dat kun je doen via een broker, maar je kunt ook zelf gaan handelen op een handelsplatform als Bitvavo. Om te beginnen met handelen op een platform als Bitvavo moet je eerst een account aanmaken waar je krediet op stort. Je kunt in principe al vanaf € 1, - beginnen met beleggen in crypto valuta, dus je hebt geen enorm startkapitaal nodig om te beginnen. Met het tegoed op je account kun je crypto valuta kopen. Je kunt op het platform ook gekochte valuta verkopen, inwisselen voor andere valuta of voor Euro's.

De crypto valuta waar je in kunt handelen op Bitvavo

Op dit moment kun je in meer dan 170 verschillende crypto valuta handelen op het handelsplatform Bitvavo. Je vindt de bekende cryptomunten of ‘Big Cap Altcoins’ als Bitcoin, Litecoin en Ethereum, maar je kunt ook kiezen om te gaan handelen in minder bekende munten zoals Polkadot, Komodo, IOTA en Aragon. Onder de tab koersen vind je op de Bitvavo website alle valuta waar je op dit moment in kunt handelen en hun actuele handelswaarde. Elke cryptomunt heeft ook een eigen pagina met de meest actuele prijzen, huidige markttrends en andere relevante informatie zodat je de valuta goed met elkaar kunt vergelijken.

Veilig je virtuele munten bewaren op Bitvavo

Wanneer je crypto valuta hebt gekocht worden deze opgeslagen in je digitale Bitvavo portemonnee. Je krijgt deze virtuele portemonnee op het moment dat je een account aanmaakt en biedt een handige centrale plek waar je al je verschillende virtuele valuta kunt opslaan. De crypto wallet van Bitvavo is gegarandeerd veilig, maar je moet je er wel van bewust zijn dat je altijd zelf verantwoordelijk bent voor het beveiligen van je account. Zorg dus dat je sterke wachtwoorden gebruikt voor je wallet en schakel altijd de twee factor authenticatie in. Lees ook dit artikel op onze website over cyberveiligheid.

Het staken van crypto munten waar je even niets mee doet op Bitvavo

Heb je cryptomunten in je Bitvavo wallet waar je even niets mee doet, dan kun je besluiten om deze munten te ‘staken’. Het fenomeen staken is in zekere zin vergelijkbaar met de rente die je ontvangt op je spaarrekening. Met staken kun je toch geld verdienen aan virtuele munten die anders maar niets aan het doen zijn in je wallet, en je hoeft niet bang te zijn dat je de munten kwijtraakt want ze blijven ten allen tijden in je bezit. Op Bitvavo heb je de mogelijkheid om verschillende cryptomunten staken. Het kost je nauwelijks extra moeite om extra geld te verdienen aan je munten, want het enige dat je moet doen is de ‘opt-in’ -functie van de service in te schakelen in je dashboard.

Handelen in crypto valuta op Bitvavo, een betrouwbaar handelsplatform

Bitvavo bestaat misschien nog niet zo heel erg lang, maar het platform heeft qua veiligheid en betrouwbaarheid inmiddels al een indrukwekkende naam voor zichzelf opgebouwd. Zo is het platform geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB) en is het lid van Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland (VBBN) die ervoor zorgt dat hun leden netjes de regels volgen. Bitvavo heeft ook veel gedaan om persoonlijke informatie en tegoeden van hun klanten te beschermen. Een groot deel van hun digitale activa is opgeslagen in ‘cold wallets’. Hier kun je crypto valuta in opslaan en is vergelijkbaar met een harddisk die niet met het internet verbonden is. Je kunt deze cold wallets dus op een veilig plek in een kluis bewaren.

Waarom je handelen op Bitvavo zou moeten uitproberen

Bitvavo is een ideaal handelsplatform om mee te beginnen als beginnende handelaar. Je hebt een speciale beginnersinterface en het platform biedt redelijk wat handelsmogelijkheden. Ze hebben overigens ook een uitgebreide kennisbank en een uitstekende helpdesk bij Bitvavo, en je kunt je vragen gewoon in het Nederlands stellen. En nog een voordeel, Bitvavo is een van de goedkoopste handelsplatformen met duidelijke en transparante handelskosten. Wil je dus veilig beginnen met het handelen in crypto valuta dan is het aan te raden om account bij Bitvavo aan te maken.