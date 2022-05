Dit blijkt uit de zesde editie van de Smart Home Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder bijna 5.000 Nederlanders. In één op de vijf huishoudens is een slim huishoudelijk apparaat te vinden. Dit komt neer op ongeveer 1,6 miljoen huishoudens in Nederland. Vorig jaar bedroeg dit percentage nog 14 procent. Ten opzichte van 2021 is deze categorie dus gestegen met 6-procentpunt. Men heeft het vaakst een slimme robotstofzuiger (10 procent), wasmachine (5 procent) of vaatwasser (3 procent).

Grootste merken per apparaat

Voor de robotstofzuigers is er een duidelijke marktleider te onderscheiden: 37 procent van deze apparaten is van het merk iRobot. Op ruime afstand volgen Philips (7 procent) en Xiaomi (6 procent). Bosch is het meest verkochte merk als het gaat om slimme wasmachines en drogers (24 procent). Samsung staat met een aandeel van 18 procent op de tweede plek en Miele volgt op plaats drie met 16 procent. Siemens is nummer één in de categorie vaatwassers met een marktaandeel van 44 procent. Daarna volgen Bosch (41 procent) en Atag (5 procent).

Waarom een slim apparaat kopen

Gemak en comfort zijn de belangrijkste motivaties om een slim huishoudelijk apparaat te kopen. (67 procent). Daarnaast is het vervangen van een verouderd product een vaak genoemde reden (53 procent). Ook kostenbesparing is een belangrijke drijfveer (30 procent). 14 procent schaft de apparaten aan uit nieuwsgierigheid en 9 procent is een gadgetliefhebber die graag de nieuwste innovaties in huis heeft.