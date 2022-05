ADVERTORIAL - De beste accessoires verbeteren je game-ervaring, of je nu op je console of pc speelt, en of je nu een nieuw actiespel speelt of een populair onlinespel.

In dit artikel vergelijken we de verschillende accessoires die verkrijgbaar zijn, en kun je goedkope opties vinden. Ontdek en ruil aankoopadvies voor game-accessoires. Klik hier voor de website waar je een groot assortiment aan gameaccessoires kan vinden.

Controllers

Voor elke console is een controller nodig. PlayStation 4- en Xbox One-controllers behoren tot de populairste PlayStation 4- en Xbox One-accessoires. Als je een extra PS4-controller wilt kopen, moet je dat doen, zelfs als je samen met een vriend op de bank een spel wil spelen. Na een paar jaar intensief gebruik kan het nodig zijn de meegeleverde controller te vervangen, of geef je de voorkeur aan een controller met meer mogelijkheden?

Keyboards

Gaming-toetsenborden bevatten doorgaans meer functies, zoals variabele kleurverlichting om de toetsen te laten opvallen en de functionaliteit van specifieke knoppen zichtbaar te maken in het donker. U kunt ook de functionaliteiten van specifieke toetsen aanpassen. Met een mechanisch toetsenbord kunt u het gevoel van een ouderwets toetsenbord krijgen. Wanneer toetsen worden ingedrukt, produceren ze een klikkend geluid, wat sommige mensen prettig vinden.

Muizen

Wat de muis betreft, zijn er verschillende opties beschikbaar van verschillende fabrikanten. U kunt kiezen tussen een vastgemaakte en een draadloze muis. Ook al kan er tegenwoordig een lag gebeuren bij draadloze muizen. Toch is er helemaal geen lag tussen de beweging van de speler en wat er op het scherm gebeurt bij het gebruik van een muis met draad. Het gewicht van verschillende gamingmuizen kan worden aangepast met behulp van kleine gewichtjes om de perfecte zwaarte van de muis te bepalen.

Pc-case

U hebt dit nodig voor een nauwkeurige pc-spelbesturing en een prachtig uiterlijk. U kunt een prebuilt game pc-case kopen als u er niet een wil bouwen. Veel verschillende fabrikanten produceren een breed scala van behuizingen, waarvan vele zijn voorzien van verlichting of een glazen wand waardoor de binnenkant van de kast kan worden gezien.

Stoel voor gaming

Een gaming bureaustoel kan een groot verschil maken tijdens lange gamesessies. Stoelen van merken als Trust, AKRACING en Speed-Link, die in verschillende kleuren verkrijgbaar zijn, zien er niet alleen professioneel uit, maar zijn doorgaans ook ergonomisch ontworpen. Als gevolg daarvan zal je lichaam zo comfortabel mogelijk zijn tijdens lange gamesessies, en zul je minder last hebben van pijn. De meerderheid van gamingstoelen kunnen worden aangepast aan uw grootte. Geen lichaam is immers hetzelfde! De aanschaf van een gamestoel is dus niet alleen handig, maar ook goed voor de gezondheid.

Joysticks voor vlieggames

Een vluchtsimulator joystick is essentieel voor elke fan van vluchtsimulaties. Het spelen van een vluchtsimulator wordt veel realistischer met deze joysticks. Als speler zet je jezelf in de pilotenstoel van een vliegtuig.

Racestuur

Het racestuur is voor racegames wat de flight stick is voor vluchtsimulators. Racesturen geven je het gevoel dat je in de bestuurdersstoel zit. Zowel pc als consoles hebben wiel-opties.