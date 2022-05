Voor wat betreft autoverzekeringen kun je vaak kiezen uit drie verschillende dekkingen: WA, WA + Beperkt Casco en WA + Volledig Casco. Laatstgenoemde dekking staat ook wel bekend als een allrisk verzekering voor je auto. Dit komt doordat deze verzekering de meest uitgebreide dekking heeft. Twijfel je nog? Dan wil je vast en zeker weten wat er onder een allrisk autoverzekering valt. In de onderstaande tekst vertellen wij je precies hoe de dekking van deze verzekering eruit ziet.

Zowel schade aan anderen als schade aan jouw auto is gedekt

Wie schade veroorzaakt met zijn auto, kan terugvallen op zijn autoverzekering. Schade die je met het voertuig bij anderen aanricht, wordt altijd vergoed. Dit geldt niet voor schade aan jouw eigen auto. Is de schade ontstaan door vandalisme, een aanrijding of botsing? Dan keert een verzekeraar alleen geld uit als je een allrisk autoverzekering af hebt gesloten. Verder ben je ook verzekerd voor schade door diefstal, inbraak en joyriding, schade door brand, storm of de natuur, ruitschade en schade door een botsing met loslopende dieren als je deze verzekering afsluit.

Wie voor de dekking WA + Volledig Casco kiest, geniet van de meest uitgebreide dekking. Toch is het niet zo dat schade ook altijd vergoed wordt door een verzekeraar. Er zijn namelijk uitzonderingen. Veroorzaak je schade door te rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol en/of drugs? Dan heeft het geen zin om bij je verzekeraar aan te kloppen. Als je jouw auto vanuit winstoogmerk verhuurt of daar personen mee vervoert, keert een verzekeraar ook geen geld uit bij schade.

Wat is het verschil met WA + Beperkt Casco?

Qua naam lijken de dekkingen WA + Volledig Casco en WA + Beperkt Casco veel op elkaar. Toch zit er wel een wezenlijk verschil in wat er gedekt wordt. Hierboven las je alles wat er binnen de dekking van een allrisk autoverzekering valt. Maar hoe zit het met WA + Beperkt Casco? Je bent in dat geval niet alleen verzekerd voor schade die je met jouw auto bij anderen aanricht, maar ook voor schade aan jouw eigen auto. Denk alleen niet dat alle schade vergoed wordt, want dat is niet het geval. Alleen schade door diefstal, inbraak en joyriding, brand, storm en de natuur en door een botsing met loslopende dieren wordt vergoed. Ook ruitschade valt binnen de dekking.

Wanneer kies je voor een allrisk autoverzekering?

Omdat een allrisk autoverzekering de meest uitgebreide dekking heeft, betaal je er ook de hoogste premie voor. Vandaar dat wij ons voor kunnen stellen dat je benieuwd bent wanneer je kiest voor deze autoverzekering. Een allrisk autoverzekering wordt vaak gekozen als een auto nog niet ouder is dan 5 jaar. Het voertuig heeft dan vaak nog een hoge dagwaarde, waardoor het interessant is om hem allrisk te verzekeren. Als jouw auto tussen de 5 en 10 jaar oud is, is WA + Beperkt Casco het overwegen waard.