Het was beveiligingsonderzoeker Mark Burnet die in zijn boek Perfect Passwords, verschenen in 2005, mensen aanmoedigde om een wachtwoorddag te houden en daarop belangrijke wachtwoorden bij te werken. Intel Security werd hierdoor geïnspireerd en riep de eerste donderdag van de maand mei uit tot World Password Day. Dat was in 2013.

Beveiliging is crusiaal

Aangezien de meeste mensen in Nederland zowel vanuit huis als op kantoor werken, is het cruciaal om apparaten en data goed te beveiligen. Cybercriminelen richten zich consequent op mensen in plaats van op infrastructuur met behulp van social engineering om gevoelige data te bemachtigen. Het beveiligen en beheren van wachtwoorden is slechts één van de manieren om mensen en organisaties te beschermen tegen cyberaanvallen.

Een veelgemaakte fout

“Een goed wachtwoord is vaak een bepalende factor of een cyberaanval succesvol is of niet”, zegt Mark-Peter Mansveld, VP North Europe, Middle East en Israel bij Proofpoint. “Een van de meest voorkomende fouten die mensen maken is dat ze hetzelfde ID/e-mailadres en wachtwoord op meerdere sites en apparaten hergebruiken. Het hergebruik van wachtwoorden is nog risicovoller geworden doordat criminelen er steeds vaker in slagen om met geavanceerde phishing-campagnes inlognamen en wachtwoorden te stelen via nepwebsites die lijken op de legitieme inlogpagina’s.”

Advies

Consumenten wordt aangeraden om verschillende wachtwoorden te gebruiken, vooral voor financiële accounts en accounts waarop veel data staat. “Zorg dat multifactor-authenticatie (MFA), indien beschikbaar, voor zo veel mogelijk accounts wordt ingeschakeld”, adviseert Mansveld. “Als MFA geen optie is, gebruik dan een wachtwoordmanager. Een wachtwoordmanager creëert willekeurige wachtwoorden die veilig worden opgeslagen, gecodeerd en toegankelijk zijn op alle apparaten. Bovendien voorkom je hiermee dat je zelf allerlei complexe wachtwoorden voor meerdere websites moet onthouden.”

Extra wachtwoordtips

Proofpoint geeft nog enkele wachtwoordtips: