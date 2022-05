Geheugenkaarten zijn er in allerlei soorten en maten, maar de micro-sd-kaarten zijn tegenwoordig wel de meest bekende en populairste geheugenkaarten. Samsung komt nu met de PRO Endurance die garant staat voor 16 jaar (140.160 uren)1 aan ononderbroken opnames. Dat betekent dat één enkele PRO Endurance-kaart net zo lang mee als 33 kaarten2 die ook ononderbroken zouden opnemen, waarbij de focus vooral op betrouwbaarheid ligt. Je hoeft hem dus niet telkens te vervangen. De geheugenkaart is daarmee uitermate geschikt voor ‘altijd aan’ opnemen.

Verbeterde prestaties

Samsungs nieuwe geheugenkaart is ook snel, met lees- en schrijfsnelheden tot respectievelijk 100 megabytes per seconde (MB/s) en 40 MB/s3. Het heeft de rating Class 10 met videosnelheid U3 (UHS Speed Class 3) en V30 (Video Speed Class 30)4. Dat maakt de kaart uitermate geschikt voor het verwerken van grote hoge resolutiebestanden, en opnemen en afspelen in Full HD en 4K.

Langdurige duurzaamheid

Aangezien buitenbeveiliging en bodycams tegen een stootje moeten kunnen, is de PRO Endurance zo ontworpen dat de geheugenkaart bestand is tegen extreme omstandigheden. Je kunt rekenen op vertrouwde prestaties dankzij Samsungs ‘reinforced six-proof durability’. Naast bescherming tegen water, magneten, röntgenstraling en extreme temperaturen is de kaart ook nog eens slijtvast en valbestendig5.

“Of we het nu hebben over gesloten camerasystemen of deurbelcamera’s, de behoefte aan duurzame en hoogwaardige videobewaking blijft toenemen. De PRO Endurance is speciaal ontworpen om aan die vraag te voldoen,” zegt Roderick Niehorster, Marketing Manager Memory Business van Samsung Benelux. “Zowel consumenten als zakelijke gebruikers kunnen erop vertrouwen dat onze nieuwe geheugenkaart zelfs onder extreme omstandigheden continue opnames met hoge resoluties oplevert.”

Prijs en beschikbaarheid

De PRO Endurance is vanaf 3 mei beschikbaar in de opslagcapaciteiten 32 GB, 64 GB, 128 GB en 256 GB voor verkoopadviesprijzen van € 13,99 (32 GB) tot € 73,99 (256 GB).