ADVERTORIAL - Veel Nederlanders maken gebruik van een telefoonabonnement met toestel. Dat is fijn, want dan mag je om de paar jaar een nieuwe smartphone uitkiezen en je hoeft hem niet in één keer afbetalen.

Er zijn echter ook genoeg redenen om in plaats van een telefoonabonnement met toestel te kiezen voor een sim-only-abonnement. We bespreken er vier.

Geen nieuw toestel nodig

Dat je om de twee jaar een nieuwe smartphone kunt nemen, wil niet zeggen dat dat ook noodzakelijk is. De meeste smartphones van het moment worden drie tot vier jaar ondersteund met updates en zijn ook daarna zeker nog een tijdje te gebruiken. In feite word je dus verleid tot het onnodig uitgeven van geld als je na twee jaar een nieuw toestel neemt omdat je abonnement afgelopen is. Heb je geen nieuwe telefoon nodig, kies dan gewoon voor een sim-only-abonnement.

Los toestel goedkoper

Wil je wel een nieuwe smartphone? Dan kun je je nog afvragen of een telefoonabonnement met toestel de juiste keuze is. Als je even zoekt op het internet, kun je dezelfde nieuwe smartphone immers vaak voor tientallen euro’s minder kopen. Als je een sim-only-abonnement neemt en je nieuwe smartphone los elders koopt, ben je dus gewoon goedkoper uit, ook omdat de bundels zelf vaak goedkoper zijn.

Geen BKR-registratie

Maar het is zo fijn dat je die nieuwe smartphone niet direct hoeft te betalen, denk je misschien. Dan is ook zo, maar het betekent ook dat jouw telefoonabonnement bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) de boeken in gaat als een afbetalingsregeling. Dat gebeurt als de smartphone in kwestie meer dan 250 euro kost, en dat is vaak wel het geval. Zo’n BKR-registratie betekent dat je een minder hoge lening kunt krijgen, omdat kredietverstrekkers het register kunnen raadplegen. Bij het missen van enkele betalingen ga je zelfs als wanbetaler de boeken in. Daar heb je geen last van als je je nieuwe smartphone gewoon direct afrekent.



Flexibeler abonnement

Een sim-only-abonnement is flexibeler dan een telefoonabonnement met toestel en een looptijd van twee à drie jaar. Niet alleen kun je voor een veel korte looptijd kiezen, zelfs tot maandelijks opzegbaar vanaf het begin. Maar ook is het vaak makkelijker om je bundel tussentijds aan te passen als blijkt dat je meer of juist minder tegoed nodig hebt.

Redenen te over om dus een sim-only-abonnement serieus te overwegen wanneer je huidige abonnement afloopt. Misschien is deze zelfs al afgelopen en kun je op korte termijn al overstappen op een nieuw sim-only-abonnement!