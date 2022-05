Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1.027 Nederlanders van achttien jaar en ouder. In die groep blijken vooral vrouwen twijfels te hebben over de EU-wallet. Zo is maar liefst 67 procent van hen bang dat hun digitale privacy steeds beperkter wordt, tegenover 62 procent van de mannelijke respondenten. Mede hierdoor vinden vrouwen de invoering van de Europese portemonnee een minder goed idee (29 procent) dan mannen (46 procent).

Gedwongen vrijheid

Ondanks de zorgen om privacy wil veertig procent van de Nederlanders via een EU-wallet persoonlijke informatie delen in ruil voor meer bewegingsvrijheid binnen de Europese Unie. Dat gebeurt niet altijd vrijwillig: maar liefst 58 procent van de respondenten voelt zich verplicht gebruik te maken van de Europese digitale identiteit als deze actief is terwijl dit niet zo is: niemand verplicht het gebruik ervan en analoog identificeren blijft gewoon mogelijk. Hierdoor kunnen mensen eerst kijken welke voordelen het voor ze oplevert, voordat ze er gebruik van gaan maken.

Is de angst terecht?

Uit het onderzoek blijkt verder dat de betrokken overheden op het gebied van informatievoorziening nog flink kunnen verbeteren. Zo is slechts elf procent van de Nederlanders voldoende op de hoogte van de plannen rondom de EU-wallet, waarbij mannen beter geïnformeerd zijn (vijftien procent) dan vrouwen (zeven procent).

Het is de bedoeling dat de digitale portemonnee een verzameling wordt van allerlei zaken zoals rijbewijs, paspoort, huwelijksakte en andere belangrijke documenten. Met die wallet zou je je bijvoorbeeld kunnen identificeren op internetplatforms. Nu gebeurt zoiets vaak met een Facebook- of Google-account en dat zijn juist bedrijven die veel informatie over je verzamelen. In theorie moet de EU-wallet er juist voor zorgen dat alleen de informatie wordt gedeeld die relevant is.

Eigen zeggenschap over data

De Europese Commissie heeft in het beleidskader van de European Digital Identity Wallet als voorwaarden opgenomen dat het beschikbaar is voor iedereen die het wil gebruiken en dat het breed inzetbaar is voor openbare en particuliere digitale diensten in de hele Europese Unie. Daarnaast, zo stelt EC, bepaalt de gebruiker welke data. Daarmee heeft hij zeggenschap heeft over zijn data.

Een voorbeeld hiervan: in de horeca moet je als jongere nu je identiteitsbewijs laten zien om aan te tonen dat je 18 jaar of ouder bent en dus alcohol mag nuttigen. Op die manier deel je dus ook je geboortedatum. Met de EU-wallet kan het zo zijn dat alleen wordt getoond dat je oud genoeg bent, zonder dat ook de complete geboortedatum bekend wordt.