“Steeds meer wordt duidelijk dat wij tegen de grenzen aanlopen van het systeem waarin wij leven. Ecologische, economische en sociale crises stapelen zich op. Ondertussen blijft de vraag naar energie, connectiviteit en veiligheid onverminderd groot. Technologie heeft ons gebracht waar we nu zijn en het is waar we onze hoop op een betere wereld op vestigen. Over zoiets fundamenteels moet een goed gesprek plaatsvinden.”

Dit is in het kort het onderwerp van de nieuwe langlopende programmaserie Techdenkers die vanaf donderdag 28 april wordt georganiseerd in Amsterdam. Voor de maandelijkse debatten werkt politiek-cultureel centrum De Balie samen met fintech-bedrijf Adyen. Ze worden gehouden in Adyen’s nieuwe kantoor aan het Rokin in Amsterdam (het voormalige Hudson’s Bay-pand) en worden tegelijkertijd gestreamd, zodat meekijken ook vanuit huis kan.

Ethische meetlat

Dat technologie een steeds grotere rol speelt in ons dagelijks leven, hoeft nauwelijks betoog. We communiceren (sociale media), werken (thuis), betalen (online) en amuseren ons (Metaverse) almaar digitaler. Het Internet of Things rukt op, algoritmes bepalen steeds meer voor ons en datacenters eten het landschap op. Ondertussen woedt er een oorlog die behalve met wapens ook met hackers en nepnieuws wordt uitgevochten. Aan de andere kant ligt in de technologie ook onze hoop op verduurzaming.

Het programma Techdenkers wil stilstaan bij de rol van technologie en innovaties bij de vooruitgang en deze langs de ethische meetlat leggen. Zoals Ingo Uytdehaage, CFO van Adyen, het omschrijft: “Tech leidt tot veel vooruitgang, maar het maakt veel uit welke keuzes je maakt. Je moet daarin dus transparant durven zijn. We hopen dat we door het debat te voeren, bijdragen aan het inzichtelijk maken van die keuzes en daarmee aan de ethiek van technologie.”

Vrij internet?

Techdenkers trapt donderdag 28 april af met een debat getiteld ‘Vrij internet in oorlogstijd’. De vraag die hier gesteld wordt: “Hoe kunnen we het vrije internet – en daarmee onze open en democratische samenleving – beschermen in tijden van cyberoorlog en desinformatie? Hoe bestrijd je dit kwaad zonder je eigen waarden geweld aan te doen of, zoals nu het geval lijkt, achter de feiten aan te lopen?”



Alle informatie over de serie Techdenkers – hoe je die bezoekt of live kunt streamen – is te vinden op debalie.nl