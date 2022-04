Het is vast niet makkelijk om de baas te zijn van een bedrijf als Meta – het voormalige Facebook, maar goedkoop is het ook niet. Uit een rapport dat het bedrijf heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), blijkt dat het beveiligen van Mark Zuckerberg en zijn gezin in 2021 26,8 miljoen dollar kostte, bijna 25 miljoen euro. Persbureau Bloomberg bracht dit rapport als eerste naar buiten. Van het totaalbedrag ging zo’n 15 miljoen dollar naar directe beveiliging van Zuckerberg zelf en zo’n 10 miljoen dollar naar die van zijn gezin - Zuckerbergs vrouw Priscilla Chan en hun twee dochters Maxima (7) en August (5) - en hun twee woningen.

Onder het totaalbedrag vallen overigens ook de declaraties ter waarde van ruim 1,5 miljoen dollar die Zuckerberg bij zijn werkgever (hijzelf) heeft ingediend voor het zakelijk gebruik van zijn privévliegtuig.

Grote zichtbaarheid

In het rapport schrijft Meta dat de beveiligingskosten noodzakelijk zijn vanwege “de grote zichtbaarheid van ons bedrijf” en dat die uitgaven bedoeld zijn “om de veiligheidsproblemen aan te pakken die het gevolg zijn van specifieke bedreigingen aan het adres van de heer Zuckerberg en mevrouw Sandberg.” Sheryl Sandberg is de COO van Meta, haar beveiliging kostte vorig jaar circa 10 miljoen dollar. “Wij zijn van mening dat de omvang en de kosten van onze beveiligingsprogramma’s passend en noodzakelijk zijn”, zegt het rapport.

Volgens Meta plaatst de rol van Zuckerberg hem “in een unieke positie: hij is synoniem met Meta en als gevolg daarvan wordt het negatieve sentiment met betrekking tot ons bedrijf direct geassocieerd met de heer Zuckerberg.” Meta omschrijft zijn CEO in het rapport als “een van de meest herkenbare managers ter wereld”, wat “voor een groot deel het gevolg is van de omvang van ons gebruikersbestand en onze voortdurende blootstelling aan wereldwijde media en de continue aandacht van wet- en regelgevende instanties”.



Mark Zuckerberg en Priscilla Chan in 2017 op bezoek bij het U.S. Naval War College



Flink meer

Volgens nieuwssite Protocol.com zijn de uitgaven voor Mark Zuckerberg zes procent hoger dan vorig jaar. Ook zijn ze flink hoger dan de bedragen die andere techreuzen voor hun topmanagers uitgeven. Zo kostte het beveiligen van Google-baas Sundar Pichai vorig jaar 4,3 miljoen dollar en voor de inmiddels vertrokken Amazon-CEO Jeff Bezos werd 1,6 miljoen per jaar uitgetrokken. De persoonlijke beveiliging van Apple-baas Tim Cook kost volgens de Britse krant The Independent daarentegen ‘slechts’ 310 duizend dollar. Over de beveiliging van Elon Musk zijn geen bedragen bekend.