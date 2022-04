Elon Musk, de rijkste man ter wereld, is niet vies van een beetje koersspeculatie. Regelmatig heeft hij het Twitter-platform gebruikt om ferme uitspraken te doen over zijn automerk Tesla en over cryptovaluta. Uitspraken die directe gevolgen hadden voor de waarde daarvan. Afgelopen maandag werd bekend dat Musk zich nu ook voor 2,4 miljard dollar heeft ingekocht bij Twitter, waarmee hij de grootste aandeelhouder is. Sinds zijn aankoop is Twitter ruim een kwart in waarde gestegen en zijn Musks eigen 9,2% van de aandelen alweer 1,2 miljard dollar méér waard geworden.

Meldingsplicht

Vorig jaar creëerde Musk veel ophef over de cryptomunten Bitcoin en Dogecoin door toespelingen dat zijn bedrijf Tesla die crypto’s als betaalmiddel zou accepteren, wat hij later weer publiekelijk terugnam. In november vroeg hij zijn volgers op Twitter om advies of hij tien procent van zijn Tesla-aandelen moest verkopen. En in 2018 kreeg Musk het al aan de stok met Amerikaanse beurswaakhonden, nadat hij bekendmaakte dat hij eigen vermogen reserveerde om Tesla eventueel van de beurs te halen.



Ophef is nu ontstaan over de timing van zijn Twitter-aandelenkoop. Naar nu bekend is geworden, zo meldt Reuters, zou Musk zijn aandelen op 14 maart hebben gekocht. En voor iedereen die meer dan vijf procent aandelen van een Amerikaans beursbedrijf in bezit krijgt, geldt de verplichting dat hij of zij dat binnen tien dagen meldt bij de Securities and Exchange Commission (SEC). Elon Musk bracht het nieuws echter pas afgelopen maandag 4 april naar buiten. In de tussentijd tweette hij wel koersgevoelige informatie over het platform. Zo voeg hij onder andere of Twitter wel genoeg aan vrije meningsuiting doet en speculeerde hij over het opzetten van een nieuw sociaal platform.

Volgens de bronnen van Reuters zou die te late melding aan de SEC Musk een boete van 200.000 dollar kunnen opleveren. Met een geschat vermogen van rond de 300 miljard dollar moet hij dat wel kunnen opbrengen.

Redigeer-knop

De poll die Elon Musk vandaag op Twitter voorlegt, klinkt simpel, maar is wel revolutionair. Hij vraagt hierin of er een ‘edit button’ moet komen, een knop waarmee Twitteraars hun bericht kunnen aanpassen nádat het is getweet. Twitter is naast een discussieforum ook het medium voor flapuiten, roeptoeters en ongenuanceerde meningen. Hoe ingewikkeld zou het worden als mensen hun bericht inhoudelijk kunnen aanpassen nádat er allemaal voor- en tegenstanders op hebben gereageerd? Zo bezien raakt de vraag van Elon Musk aan het bestaansrecht van het platform.