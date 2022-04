Het Europees Parlement is met algemene stemmen akkoord gegaan met verlenging van ‘Roam like at Home’ (RLAH). Die norm bepaalt dat binnen de EU geen roaming-kosten mogen worden berekend en mensen dus tegen hetzelfde tarief in het buitenland kunnen bellen en appen als thuis. Dit beleid, dat sinds 2017 geldt binnen de EU, zou in juni dit jaar aflopen, maar is nu dus tot 2032 verlengd.



Ook voor het zogenoemde intra-EU bellen, zoals van Nederland naar Spanje, komen strakkere regels. Telecomproviders mogen daar nu nog maximaal 19 eurocent per minuut voor rekenen. Die extra kosten moeten worden verlaagd naar een ”objectief vast te stellen redelijk tarief.”

Dezelfde kwaliteit

Behalve de tarieven bepaalt RLAH ook dat reizigers binnen de Europese Unie voortaan moeten kunnen rekenen op dezelfde netwerkkwaliteit als gebruikers in het land zelf. Nu komt het nog voor dat reizigers op het netwerk van een buitenlandse provider een lagere datasnelheid krijgen aangeboden, waardoor zij in de verleiding kunnen komen om extra te betalen. Vakantiegangers of zakelijke reizigers krijgen dan bijvoorbeeld standaard 3G aangeboden, terwijl lokale gebruikers in die regio probleemloos het 4G-netwerk gebruiken. Die praktijk wordt nu verboden.

Ook mogen providers voortaan geen kosten meer in rekening brengen voor het bellen of sms’en door buitenlanders naar nooddiensten, ook niet voor de locatiegegevens van de beller die daarin worden meegestuurd. Verder worden alle providers opgeroepen om reizigers voortaan te wijzen op het Europese noodnummer 112.

Succesverhaal

De Oostenrijkse EU-parlementariër Angelika Winzig noemt 'Roam like at Home' “een ongekend Europees succesverhaal. Het laat zien hoe we allemaal rechtstreeks profiteren van de interne markt. We willen de kosten verder verlagen en de kwaliteit van de dienstverlening voor alle Europese burgers verbeteren. Burgers en bedrijven zullen hiervan profiteren zonder dat we de mobiele netwerkoperators storen.”



Waar wij binnen de EU profiteren van dit beleid, merken we nu ook de gevolgen van de Brexit, zo meldt techsite Gadgets360. In Groot-Brittannië keren de roamingkosten voor buitenlanders namelijk terug. Ten minste drie grote Britse telecomproviders zouden nu weer extra roamingkosten rekenen voor bezoekers uit de EU, gemiddeld zo’n € 2,50 per dag.