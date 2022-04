Goed nieuws voor knutselaars: Samsung kondigt vandaag de start aan van een nieuw ‘Self-Repair Program’. Dit programma richt zich in eerste instantie op de populairste Samsung-smartphones, de Galaxy S20 en S21, en de Galaxy Tab S7-tablet. De nieuwe Galaxy S22 zit er dus voorlopig niet bij. Dit ‘duurzame’ programma moet klanten toegang geven tot onderdelen, reparatiegereedschap en handleidingen.

Recht op reparatie

Deze “intuïtieve, visuele, stapsgewijze reparatiehandleidingen” worden nu opgesteld in samenwerking met iFixIt, de grote online reparatieketen die een zeer actieve rol speelt in de ‘right-to-repair’-beweging. “We zijn blij dat we Samsung kunnen helpen bij het ontwikkelen van een oplossing voor doe-het-zelf-onderdelen en reparatie-informatie”, zegt iFixit-directeur Kyle Wiens in het persbericht. “Elke keer dat je een apparaat repareert, help je de planeet.” Ook Samsung zegt de service te zien als een manier om de “circulaire economie te promoten en elektronisch afval tegen te gaan”.



Samsung is het tweede grote merk dat een service voor zelfreparatie opzet, nadat Apple dit eind vorig jaar ook voor 2022 aankondigde. En ook deze nieuwe service wordt voorlopig alleen in de VS uitgerold, het is nog niet bekend of en wanneer hij naar andere continenten wordt uitgebreid. Voorlopig komt het bedrijf met dit initiatief tegemoet aan de toenemende druk in de VS. Het recht op reparatie is daar inmiddels al in twaalf staten in de wet opgenomen en ook de Amerikaanse president heeft zich erover uitgelaten.

Schermen en poorten

De zelfreparatieservice richt zich in eerste instantie op een beperkt aantal veelvoorkomende reparaties: het vervangen van een kapot scherm, van de glazen achterkant en van kapotte oplaadpoorten. Het merk belooft het assortiment uit te zullen breiden als het eenmaal loopt.



In het persbericht van Samsung wordt niet gesproken over vervanging van de batterij, maar tegen techwebsite The Verge zegt de baas van iFixIt dat de Samsung-schermen voorgelijmde batterijen zullen hebben. Dat vereenvoudigt het reparatieproces voor de Galaxy S20- en S21-toestellen, zegt hij, aangezien het vrijmaken van de batterij in die modellen grote hoeveelheden isopropanol vereist om hem los te krijgen en een voorzichtige maar zware trekkracht om hem er vervolgens uit te halen.





foto's: iFixIt