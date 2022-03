Foldables, rollables, flip-modellen; er bestaan inmiddels vele variaties op het traditionele smartphonescherm. Maar voor een smartphone met meerdere schermen betaal je ook haast de dubbele prijzen. Zo kost de bekende Samsung Galaxy Z Fold 3 bijvoorbeeld dik 1600 euro en ook de Microsoft Surface Duo 2 ligt voor ongeveer die prijs in de winkel. Ook bijvoorbeeld Oppo heeft een – iets kleinere - vouwbare telefoon, de Find N, maar die is officieel alleen in China te koop. Via AliExpress kost die nog altijd 1300 euro.



Uiteraard heeft zo’n vouwbare telefoon wel het grote voordeel van een haast tablet-achtig oppervlak: de genoemde Microsoft Duo 2 heeft een 8,3 inch schermdiagonaal. Maar tot toe nu weegt dat schermvoordeel grotendeels alleen voor zakelijke klanten op tegen de kosten. Voor die klanten zal bijvoorbeeld het videovergaderen in Teams op een groter scherm een plus zijn.

Blijkbaar is die markt voor Microsoft toch groot genoeg, want het bedrijf overweegt nu een smartphone met drie schermen, zoals de website Patently Apple ontdekte (die ondanks zijn naam blijkbaar niet alleen Apple-innovaties in de gaten houdt).











Hierboven Microsofts patent #1400. Het eerste scherm #1402 is verbonden met een tweede #1404 via een eerste scharnier #1406. Het tweede scherm is op zijn beurt weer via een tweede scharnier #1410 verbonden met een derde display #1408. Het eerste en het derde scherm kunnen draaien, zodat de drie displays op elkaar worden gestapeld.



Deze Z-vormige constructie in plaats van een ingevouwen model voorkomt dat een van de scharnieren erg dik moeten worden uitgevoerd én hij lost een kwestie op die het model met twee schermen parten speelde: dat je hem eerst moet openen om een scherm te kunnen zien en bedienen. Dus ook al heb je een drie lagen dikke telefoon in de zak van je broek of jas (als dat tenminste past), je hebt in ieder geval een scherm aan de buitenkant, dat je direct kunt bedienen. De afmetingen van het apparaat zijn niet bekend, laat staan dat er specificaties zijn. Maar dat het geval groot en zwaar zal zijn, ligt voor de hand.

Samsung en TCL ook

Microsoft is overigens niet de enige die en telefoon met drie schermen overweegt. Afgelopen december onthulde Let’s Go Digital een patent van Samsung voor een Galaxy Tri-Fold en ook TCL experimenteert veelvuldig met afwijkende modellen, waaronder eerder ook een met drie schermen – zie de foto hieronder. Maar even zo vaak komen die experimenten niet verder dan de proeftuin.

Ook van het Microsoft-apparaat is het nog maar afwachten óf en zo ja, wanneer het daadwerkelijk in productie gaat.