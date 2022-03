Waarvoor ga je de server gebruiken?

Wanneer je naar een server op zoek bent, is het altijd belangrijk om te weten wat het doel is van je server. Er zijn diverse soorten servers. Heb je een eenvoudige server nodig die je enkel voor het delen van bestanden gaat gebruiken? Dan zul je niet heel veel eisen hoeven te stellen aan je nieuwe server. Wanneer deze echter het hart van je organisatie wordt en wanneer hier vele taken tegelijkertijd op uitgevoerd gaan worden, dan is het wel noodzakelijk dat je een krachtige server gebruikt.

Welke hardware moet de server hebben?

Dit is meer een vervolgelement met betrekking tot de vorige vraag. Wanneer je bepaalt waarvoor je de server wilt gaan gebruiken, dan moet je ook bepalen welke componenten er in de pc moeten zitten. Hierbij gaat het vooral om processor, harde schijf, RAM-geheugen, etcetera. Wanneer je hier niet erg bekend mee bent, kun je wellicht een expert om advies vragen.

Welk besturingssysteem heb je nodig?

Het besturingssysteem dat je nodig hebt, is afhankelijk van de taken die de server heeft. Meestal is Windows nog altijd de beste keuze, maar ook Unix kan een goede optie zijn. Windows kent over het algemeen meer gebruiksvriendelijkheid terwijl Unix sneller en stabieler in de meeste gevallen is.

Snelheid van de internetverbinding

Vrijwel alle servers worden aangesloten op het internet of een intern bedrijfsnetwerk. Je zult de snelheid van de internetverbinding dus moeten bepalen waar de server gebruik van gaat maken. Dit klinkt wellicht heel logisch, maar bij een klein aantal gebruikers en weinig overdrachten van bestanden zullen er beduidend minder hoge eisen liggen dan wanneer de server een vrij forse groep gebruikers heeft die de server structureel van belangrijke informatie dient te voorzien.

Wie zullen de server gaan gebruiken?

Het is zeker niet onbelangrijk om vooraf te bepalen wie de server allemaal in gebruik zullen nemen en om de hoeveelheid gebruikers waar het hierbij om gaat. Houd hierbij altijd rekening met de toekomst. De huidige situatie is belangrijk als basis, dat is je minimum, maar houd altijd in je achterhoofd dat je bedrijf kan gaan groeien en dat de server in de toekomst dus wellicht meer aan moet kunnen.

Dell-servers staan er bijvoorbeeld om bekend dat ze prima toekomstbestendig zijn en de juist gekozen elementen zullen de capaciteit voor veel taken tegelijkertijd ondersteunen.

Waar ga je de server plaatsen?

Een belangrijke keuze is waar je de server gaat plaatsen. De server kun je uiteraard binnen je bedrijf plaatsen of je kunt hem ergens anders laten plaatsen en kiezen voor extern beheer van je servers. Een voordeel hiervan is dat de beveiligingsprotocollen uitstekend zijn en hierdoor ben je altijd zeker van het feit dat de server bestand is tegen inbraak en diefstal.

Goede beveiliging

Er moet ook worden nagedacht over hoe je de gegevens van je bedrijf op een server het beste kunt beveiligen. Dit kun je bedenken in combinatie met de keuze voor het besturingssysteem. Dit gaat vaak gepaard met de mogelijkheden voor goede beveiliging. Zeker wanneer een server rechtstreeks met het internet verbonden is, moet deze over een goede beveiliging beschikken, omdat anders gevoelige gegevens op straat kunnen komen te liggen. Belangrijk is ook dat er regelmatig back-ups van data worden gemaakt.