Een slimme magnetron van het Duitse merk AEG is onbruikbaar geworden na een automatische software-update. Het apparaat denkt nu dat het een stoomoven is. De oorzaak is een niet zo slimme, maar wel zeer menselijke fout.

Volgens verschillende berichten zijn de eigenaren van een AEG KMK968000T-combimagnetron in het bezit van een slim apparaat met een identiteitscrisis. Na een software-update voor de magnetron/heteluchtoven twee weken geleden klaagden eigenaren dat het apparaat niet meer werkte en dat er in het display opeens ‘stoomoven’ stond. Het menu toont ook allemaal stoomoven-functies, maar aangezien het apparaat daar uiteraard niet geschikt voor is, werkt het helemaal niet meer. “Een medewerker heeft ergens handmatig een verkeerd nummer ingevoerd, waardoor er een foutieve update is uitgevoerd”, zegt een woordvoerder van het moederbedrijf Electrolux tegen NU.nl. Daardoor werken alle combimagnetrons van dit type niet meer in de Benelux.”



Bijkomend nadeel voor de fabrikant is dat de wififunctie van de inbouwmagnetron door de update ook niet meer werkt. Daardoor kan er geen reset op afstand plaatsvinden en zal het bedrijf een monteur langs alle adressen moeten sturen. "We zijn momenteel bezig om onze klanten hierover te informeren. We bellen ze om een afspraak te maken, zodat servicetechnici kunnen langskomen om de update alsnog uit te voeren op locatie", zegt de woordvoerder.

Geen ovenschoteltje

Techwebsite Tweakers meldde op 4 maart al dat een gebruiker op het forum klaagde over het apparaat: “Sinds een jaar in het bezit van een AEG KMK968000T combimagnetron. Alles werkte prima, sinds vandaag. *Piep en foutcode F606 en de shuttleknop werkt niet meer... ook een eigen leven qua aan en uit... Niet terug te vinden in het boekje. Stroom er een nachtje af gehad en ‘s morgens deed de shuttleknop ‘t weer. Tot mijn verbazing is de magnetron functie volledig verdwenen en heb ik er een stoomfunctie bij. AEG kent deze foutcode ook niet en ze zijn er mee bezig. Tot die tijd geen ovenschoteltje.”