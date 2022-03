Waar bij ons fietsers met rugzak het straatbeeld bepalen, wordt boodschappenbezorging per drone in Australië steeds normaler. De witgele drones van Wing, het dronebedrijf van Alphabet, bezorgen in twee steden op het zuidelijke continent waaronder de hoofdstad Canberra inmiddels duizend pakketjes per dag. In 2021 ging het om 100.000 bezorgingen, in de eerste twee maanden van dit jaar al om 30.000, zo meldt het bedrijf.



Een belangrijke stap in dat succes is de recent aangekondigde samenwerking van Wing met Coles, een grote supermarktketen in Australië. Bij die supermarkt kunnen klanten 250 verschillende producten binnen tien minuten per drone laten bezorgen. Gratis! Al eerder maakte Wing bezorgdeals met diverse fastfoodketens, waaronder – volgens Wing met stip verzoeknummer 1 – Kentucky Fried Chicken. Maar ook coronatests van de apotheker kunnen via de drone worden besteld.







Ook in de steden?

“Het integreren van bezorging met drones in het dagelijks leven is niet alleen maar een extra gemak”, zegt Google optimistisch in een blogpost. “Het geeft ons de mogelijkheid om verkeersopstoppingen, ongevallen en uitstoot van broeikasgassen te verminderen, terwijl de verkoop voor bedrijven groeit en mensen meer tijd krijgen in hun drukke leven. Als je een kijkje in die toekomst wilt, kijk dan maar naar Australië.”

Dat drones alleen in uitgestrekte landelijke gebieden interessant zouden zijn, wuift Google weg. “Onze dienst is net zo geschikt voor drukke, stedelijke omgevingen.” Hoe Wing denkt aan de benodigde vergunningen te komen, lezen wij echter niet in de blog. Wing vliegt onder andere ook boven de stad Dallas in de VS, een andere proeftuin. Maar In Nederland is vliegen boven woonwijken bijvoorbeeld verboden.



De drones die Wing gebruikt voor zijn bezorging, zijn bijna anderhalve meter lang, hebben een spanwijdte van een meter en wegen ruim 5 kilo. De boodschappen hangen eronder in een doosje van maximaal 1,2 kilo zwaar, en worden met een lier naar beneden getakeld.