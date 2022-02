Ja, hij geeft het grif toe. Adam Mosseri verklaart op Twitter dat er veel verzoeken binnenkomen voor een ‘dedicated’ app voor de iPad. Maar het zijn er helaas niet genoeg, zegt de baas van Instagram. En dus moeten de liefhebbers van het sociale-mediaplatform het nog altijd doen met een versie voor de iPhone, waarbij het venster wordt opgeblazen naar iPad-proporties, of met de - veel beperktere - webversie. Dit in tegenstelling tot de eigenaren van een Android-tablet, die kunnen wel aan de slag met een eigen Instagram-app. Die doelgroep is nou eenmaal veel groter. Masseri hoopt dat het er ooit van komt, maar Instagram heeft het druk genoeg met andere zaken.

Prioriteiten

In een toelichting op zijn tweet valt op te maken dat de Insta-baas andere prioriteiten ziet. Hij verklaart dat de liefhebbers van korte filmpjes maar weinig gebruikmaken van de Instagram Nieuwsfeed en Stories. Die laatste zijn een verzameling van foto en video’s van maximaal tien minuten lang, die maar 24 uur blijven staan en dan weer verdwijnen. Het over het algemeen jonge publiek deelt de filmpjes liever in privéberichten en doet dat in toenemende mate bij de grote rivalen TikTok en YouTube. Die concurrentie moet Instagram eerst maar eens zien bij te benen, zegt Masseri, voordat het platform extra overheadkosten gaat maken door nóg een extra apparaat te gaan ondersteunen.





Goedkoper en duurder

Geen nieuws voor de iPad dus, maar wel ander Apple-nieuws: komende maand wordt de nieuwe 5G-variant gepresenteerd van de iPhone SE. Dit model staat bekend als het ‘goedkope’ alternatief voor de iPhone en de verwachting is dat dit paar jaar oude toestel nog een stuk goedkoper gaat worden wanneer het nieuwe 5G-model uitkomt.



Aan de totaal andere kant van het spectrum komt het gerucht dat Apple bezig is met een 20-inch vouwbaar apparaat, een soort hybride tussen een iPad en een MacBook. Persbureau Bloomberg heeft dit nieuwtje van een bron binnen de beeldschermwereld. Het zou om een apparaat gaan met een volledig aanraakscherm, dus zonder toetsenbord en touchpad. Volgens de bron zou dit apparaat echter pas rond 2026 op de markt moeten komen, hetzelfde jaar dat al een tijdje wordt genoemd voor Apple’s eigen elektrische auto.