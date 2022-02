De Franse startup OFF Global gaat dit jaar in licentie Nokia-laptops op de markt brengen. De PureBook wordt ontworpen in Frankrijk en gebouwd in China, maar is “geïnspireerd op het Scandinavische erfgoed van Nokia”.

Het jonge Franse techbedrijf OFF Global heeft vandaag bekendgemaakt dat het een licentieovereenkomst heeft gesloten met Nokia voor het ontwerp en de verkoop van notebooks. Binnenkort introduceert OFF Global in 22 landen waaronder Nederland de Nokia PureBook, een serie laptops met verschillende configuraties “voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik”. Met de serie mikt het Franse merk op het middensegment. De PureBook Pro die als nu eerste model is aangekondigd, heeft een Intel Core i3-procesor van de 12e generatie, een full hd-scherm, standaard 8 GB RAM, 512 GB opslagcapaciteit en Wi-Fi 5-connectiviteit. Hij wordt leverbaar in een 15,6inch uitvoering voor € 699,- en in 17,3 inch voor € 799,-. Later dit jaar zou er ook een Intel Core i5-versie moeten komen. De notebook heeft Windows 11 en een vingerafdrukscanner voor Windows Hello.

Niet slechts een logo

Volgens OFF Global-directeur David Garcia heeft de coronapandemie gezorgd voor een grotere behoefte aan laptops, “dagelijkse metgezellen waar we op vertrouwen”, zoals hij het omschrijft. Marketingbaas Laurent Devos zegt tegen Bright van RTL Nieuws: “Sinds de pandemie worden er meer laptops verkocht. Veel mensen zullen ook de komende jaren vaker gaan thuiswerken en voor hybride werken zijn laptops erg geschikt.” Over het ontwerp zegt hij, dat het is “geïnspireerd op het Scandinavische erfgoed van Nokia. We ontwerpen deze laptops helemaal zelf. Ze worden vervolgens in China gemaakt, maar het is niet zo dat het laptops zijn waar slechts een Nokia-logo achterop is geplakt. We werken bij het ontwerp ook samen met de Nokia-designstudio in Californië.”

Sterke merknaam

Het Finse Nokia is tegenwoordig vooral actief in de draadloze technologie en de ontwikkeling van 5G-infrastructuur. Maar het merk heeft nog altijd een iconische status vanwege de eerste generatie mobiele telefoons. Om die reden worden meerdere apparaten onder de naam Nokia op de markt gebracht, de smartphones en koptelefoons bijvoorbeeld door het Finse HMD Global. Eerder probeerde ook Microsoft het Nokia-merk voor zijn smartphones te gebruiken. Er bestaat ook al een andere Nokia PureBook-laptop voor de Indiase markt die wordt geleverd door de hardware-leverancier Flipkart.