Hij was al even aangekondigd en nu is hij live: Donald Trumps eigen sociale-media app Truth Social, als tegenhanger voor de ‘linkse’ media. Vooralsnog alleen te verkrijgen in de (Amerikaanse) Apple App Store, Android volgt nog.

Sinds Donald Trump werd verbannen van Twitter, Facebook en YouTube is de voormalige Amerikaanse president bezig om een eigen social-media app van de grond te krijgen. Nu zijn Truth Social de eerste test van 500 gebruikers heeft doorstaan, is de app beschikbaar voor iPhones in de Apple App Store. De app is Trumps tweede poging om een eigen sociale-medianetwerk op te zetten, nadat zijn blog “From the Desk of Donald J. Trump” in mei vorig jaar strandde. Truth Social moet een volwaardig alternatief worden voor Twitter, het platform waar de Amerikaanse president zoveel gebruik van maakte.

Haat-liefdeverhouding

Na de ‘Capitoolbestorming’ op 6 januari 2021werd Donald “definitief verbannen” van zijn geliefde Twitter. De president had een haat-liefdeverhouding met het platform. Hij gebruikte het om politiek beleid af te kondigen en om nationale en internationale politici de mantel uit te vegen (zoals Noord-Korea’s “Little rocket-man”). Maar de president werd ook regelmatig voor een ‘afkoelingsperiode’ verbannen van het platform als hij volgens Twitter onjuiste informatie had verspreid. Twee dagen na de beëdiging van de nieuwe president Biden in Washington DC werd Trumps account permanent verwijderd vanwege het risico op meer rellen.







De afgelopen jaren wordt vanuit de conservatieve hoek geklaagd over de bestaande sociale media vanwege hun ‘censuur’ van het vrije woord. The Truth Social, ontwikkeld en gelanceerd door de Trump Media & Technology Group (TMTG) moet hier het antwoord op zijn. De voorman van deze organisatie is de voormalige Republikeinse afgevaardigde Devin Nunes. Het motto van de app is “Wat maakt Truth Social anders!? Wij zijn een social media platform dat vrij is van politieke discriminatie. Doe mee en deel, communiceer en heb plezier!” De makers wensen de gebruikers van ongeacht hun politieke voorkeur een “amazing time”.

De app is niet te downloaden in de Nederlandse App Store. Volg je de link naar de Amerikaanse appwinkel, dan krijg je de melding dat hij niet beschikbaar is voor “jouw land of regio”. Afgaand op de schermafbeeldingen lijkt Truth Social sterk op Twitter met functies om personen te volgen en zelf meningen te verkondigen via tekst, spraak of video. De belangstelling voor de app is groot, sommige downloaders melden dat ze bij het aanmaken van hun account op een wachtlijst zijn geplaatst.