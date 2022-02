Terwijl deze week bekend werd dat nieuwe hyperscale datacenters in Nederland voorlopig worden verboden, kondigt Amazon Web Services (AWS) de bouw aan van 32 Local Zones in 26 landen. Deze nieuwe locaties komen bovenop de 16 steden in de VS waar inmiddels van dit soort centra zijn gerealiseerd. In zowat alle hoofdsteden in het westen, waaronder dus ook in Amsterdam, komen dergelijke Local Zones te staan. Bedrijven kunnen zich inmiddels aanmelden en hun benodigde IT-capaciteit doorgeven.

Bouwstop

De megagrote datacenters in Groningen (Google), Noord-Holland (Google en Microsoft) en binnenkort Zeewolde (Meta) krijgen voorlopig geen navolgers. Dit maakte minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening deze week bekend. Er worden nieuwe, strengere regels opgesteld voor dit soort grote datacenters met betrekking tot de oppervlakte en het energieverbruik. Datacenters die groter zijn dan 10 hectare of meer dan 70 megawatt verbruiken, zijn voorlopig niet welkom. De Jonge: “Het kabinet wil voorkomen dat door heel Nederland hyperscale datacenters worden gebouwd. Dat vraagt om meer landelijke regie door aanscherping van de regels. Totdat de regels er zijn, is besloten nieuwe bouwaanvragen aan te houden en niet in te willigen voor een duur van negen maanden.”

Het omstreden Meta-datacenter in Zeewolde ontspringt de dans, omdat daar de vergunningen al voor zijn afgegeven.





Edge computing

De Local Zones die Amazon Web Services nu aankondigt, zijn van een andere aard: geen logge datacenters in lege gebieden, maar ‘infrastructuurcentra’ met “computer-, opslag- en database-diensten in de buurt van een grote bevolking of industriegebied”. Het gaat hierbij om edge computing: bedoeld om IT-diensten in de buurt van lokale netwerken en eindgebruikers te brengen.

Het voordeel hierbij is volgens AWS een zeer lage latency, oftewel nauwelijks vertragingen in de data-overdracht. AWS belooft een single-digit millisecond latency, oftewel gegevensoverdracht naar eindgebruikers binnen één milliseconde. Dit zou deze IT-service geschikt maken voor gaming en het streamen van video. Zo noemt AWS Netflix als een van zijn klanten voor de Local Zones. Voor bedrijven wordt gedacht aan werkzaamheden als videobewerking en grafische toepassingen. Maar ook toekomstige IoT-toepassingen zullen van deze snelle overdracht profiteren, stelt AWS, zoals het aansturen van autonome voertuigen.



De Local Zone staat als mini-datacenter overigens niet helemaal op zichzelf, maar is weer verbonden met Parent Regions. Zo zal de Amsterdamse vestiging, werknaam ‘eu-central-1-ams-1a’ onder Frankfurt gaan vallen. Het is nog niet bekend waar de vestiging precies komt.