De uitbarsting van de Hunga Tonga-Hunga Ha’apai-vulkaan op 15 januari zorgde voor een verwoestende tsunami, die naast slachtoffers ook enorme schade toebracht aan de eilandengroep. Na de overstroming bedekte een dikke aslaag de eilanden. Ook de ondergrondse glasvezelkabel die het afgelegen Tonga met de rest van de wereld verbindt, raakte beschadigd. Lang was het daardoor onduidelijk hoe groot de schade op Tonga was en ook de slachtofferhulp kwam moeilijk op gang. De verbindingen zijn nog steeds niet hersteld.



Er is nu hulp onderweg in de vorm van Starlink, de satellietinternet-aanbieder en onderdeel van Elon Musks ruimtebedrijf SpaceX. “Een SpaceX-team is nu in Fiji om een Starlink-gatewaystation te bouwen om Tonga opnieuw met de wereld te verbinden”, zegt Aiyaz Sayed-Khaiyum, een hoge ambtenaar van Tonga’s buurland Fiji op Twitter. Een week na de ramp suggereerde Elon Musk al dat SpaceX wellicht in kon springen.

Grondsatellietstation

Veel details over de operatie zijn nog niet bekend, maar volgens de staatsradiozender van Fiji verklaart dezelfde ambtenaar dat SpaceX zes maanden lang een grondsatellietstation gaat beheren. SpaceX heeft zelf geeft verklaring uitgegeven en woordvoerders van de elandengroep zelf konden nog niet worden bereikt voor commentaar op het bericht.

SpaceX heeft inmiddels ruim tweeduizend internetsatellieten in een lage baan om de aarde vliegen, zie ons eerdere bericht hierover. Starlink biedt overal ter wereld internetabonnementen aan en is vooral populair op afgelegen plekken op aarde. Je betaalt er dan ook stevig voor, rond de 500 euro per maand. Ook in Nederland kun je binnenkort een abonnement op Starlink nemen.

Naast het werk van SpaceX wordt ook gewerkt aan het herstel van de glasvezelkabel tussen Tonga en zijn ‘buurlanden’ Fiji en Australië. De kabel is op meerdere plekken gebroken en reparatieschepen zijn ter plekke.



(Bron afbeelding: Reuters)