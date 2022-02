In een persverklaring vertelt directeur Stuart Levy dat de Diem Association zijn intellectuele eigendomsrechten en zijn vermogen voor een bedrag van bijna tweehonderd miljoen dollar van de hand heeft gedaan. Koper is de Amerikaanse cryptovaluta-bank Silvergate.

De Diem-organisatie werd grotendeels gefinancierd door Facebooks moederbedrijf Meta om het zogenoemde Diem Payment Network van de grond te krijgen, een eigen digitale munt. Tegen deze cryptomunt is altijd veel weerstand geweest. Als reden voor het besluit zegt Levy dan ook dat in gesprekken met de Amerikaanse overheden duidelijk is geworden dat het project definitief geen kans van slagen meer had.





Alle schijn tegen

De Diem was Meta’s tweede poging om de cryptomarkt op te gaan. Al in 2019 lanceerde Facebook, zoals Meta toen nog heette, de Libra. Libra moest een stablecoin worden, een digitale munt met een stabiele koers die gerelateerd was aan de dollar. Het social-mediabedrijf wilde daarmee meeliften op de cryptohype en hoopte dat deze munt uiteindelijk zou worden geaccepteerd als wettig betaalmiddel.



Al vanaf het begin was echter duidelijk dat zijn machtspositie het techbedrijf in de weg zat. Niet alleen introduceerde Facebook zijn eigen digitale munt, het bedrijf leverde ook de meeste apps waarvoor klanten die munt zouden kunnen gebruiken. Het bedrijf bevestigde daarmee volgens velen weer zijn machtswellustige reputatie. Het principe achter de cryptovaluta, dat ze gerund worden op een decentraal blockchain-platform waarop de gebruikers de baas zijn, bleek onverenigbaar met de positie van een dergelijke techreus. Ook de toezichthouders keken met argusogen naar de crypto-ontwikkeling. Zij vreesden voor financiële instabiliteit als een dollar-gerelateerde stablecoin in handen zou zijn van zo’n machtig bedrijf.

Libra werd Diem

In de periode daarna heeft het huidige Meta er veel aan gedaan om de schijn tegen te gaan. Er werd een Libra Association opgericht die de munt samen met andere bedrijven zou gaan beheren. Uiteindelijk werd ook de naam van de cryptomunt veranderd. Waar Facebook de naam van het moederbedrijf wijzigde in Meta, werd de Libra omgedoopt tot Diem. Een derde partij, de Silvergate-bank, zou de munt nu gaan uitgeven. Het heeft blijkbaar allemaal niet mogen baten. Er waren conflicten, belangrijke medewerkers vertrokken en Meta zelf stond voortdurend voor allerlei federale overheidscommissies. De centrale bank, de U.S. Federal Reserve, dreigde recent dat de munt geen toelating zou krijgen. Daarmee was het verhaal voor de Diem feitelijk over.





Gepolitiseerd

David Marcus, voormalig Facebook-medewerker en een van de Libra-oprichters, zegt op Twitter dat de Diem onnodig gepolitiseerd is vanwege Meta’s slechte reputatie. Wellicht krijgt de cryptomunt nu wel een kans, zegt hij, nu Meta er niets meer mee te maken heeft en er wellicht een meer “acceptabele” promotor opstaat.