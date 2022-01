CEO Daniel Ek maakte gisteravond via een bekend hoe het bedrijf in het vervolg wil omgaan met desinformatie op het muziekstreamingplatform. Voortaan zullen bij elke podcast waarin wordt gesproken over het coronavirus, zogenoemde content advisory-labels worden geplaatst. Deze labels verwijzen luisteraars naar de Spotify’s eigen COVID-19 hub. In deze hub staat volgens Ek “feitelijk en actuele informatie zoals die gedeeld wordt door wetenschappers, artsen, academici en volksgezondheidsautoriteiten over de hele wereld”. In Nederland worden luisteraars onder andere verwezen naar podcasts van NPO Radio 1 en BNR Nieuwsradio.



De bekendmaking van deze nieuwe beleid is een reactie op een bewogen weekend waarin de artiesten Neil Young en Joni Mitchell hun vertrek van de streamingservice aankondigden. Zij trokken hun muziek terug vanwege Spotify’s samenwerking met de Amerikaanse comedian en talkhow-presentator Joe Rogan. In diens podcast The Joe Rogan Experience werden de laatste afleveringen vooral gasten uitgenodigd die tegen vaccineren zijn en die volgens de artiesten desinformatie over corona de wereld in helpen. Spotify heeft recent een exclusief contract met Rogan afgesloten, waarvoor het platform 100 miljoen dollar betaalde.









Excuses

De Talkshowhost reageerde vandaag op de ontstane situatie via een post op Instagram. In deze video biedt Rogan zijn excuses aan voor de commotie en belooft hij meer gasten uit te zullen nodigen die er andere perspectieven en meningen op nahouden. Wel verdedigt Rogan zijn recente gasten en noemt hij deze “hoog aangeschreven”. Verder zegt hij het eens te zijn met de nieuwe maatregel van Spotify en verklaart hij: ”Ik ben er niet op uit om misinformatie te verspreiden of controversieel te zijn. Ik wil alleen maar praten met mensen.”

Het nieuwe beleid van Spotify is overigens vergelijkbaar met dat op Instagram. Daar staat bij elk Nederlands bericht over corona een link naar de website van de Rijksoverheid voor feitelijke informatie. Een platform als YouTube treedt harder op dan Spotify en Instagram. Dit licht alleen video’s uit van overheidsinstanties of officiële nieuwsbronnen en verwijdert video’s en kanalen die desinformatie over corona publiceren.



Aan de hand van de nieuwe gedragsregels wil Spotify allereerst de boel sussen en dit soort incidenten in het vervolg voorkomen. Een van de richtlijnen stelt dat er geen “gevaarlijke valse of gevaarlijke misleidende medische informatie wordt gepromoot die ‘offline schade’ kan veroorzaken of een directe bedreiging vormt voor de volksgezondheid”. Content waarin een richtlijn wordt overschreden wordt van Spotify afgehaald. Als iemand meerdere keren de richtlijnen overtreedt, kan diegene van Spotify worden verbannen.