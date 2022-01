De formule 1-competitie, met Max Verstappen in de hoofdrol, gaat vanaf maart weer van start. De telecomproviders Ziggo en KPN komen nu met aanbiedingen om de races via de zender Viaplay te kunnen volgen. Bekijk hier de opties.

Zo groot als de vreugde was toen Max Verstappen wereldkampioen werd, zo sip waren ze bij Ziggo toen bekend werd dat de provider de Formule 1-licentie kwijtraakte. De Grand Prix trok veel nieuwe klanten en losse kijkers via andere betaalzenders. In de race om de uitzendrechten trok echter het Zweedse Viaplay aan het langste eind. Ziggo en KPN maken nu echter bekend dat ze de volledige races via Viaplay gaan aanbieden voor nieuwe en bestaande klanten, zodat de liefhebbers van Max, Lewis en consorten toch aan hun trekken komen. Het Formule 1-seizoen start op 20 maart op het circuit van Bahrein.

Ziggo

Ziggo-klanten kunnen vanaf 1 maart Viaplay toevoegen aan hun tv-pakket. Dat kost € 20,- voor de eerste vier maanden, na deze proefperiode gaan klanten € 9,99 per maand betalen. Bij de races wordt Nederlands commentaar gegeven. Naast het live verslag van de race verzorgt Ziggo eigen sportprogramma’s rondom de Formule 1. Op Ziggo Sport presenteert Rob Kamphues iedere vrijdagavond het Race Café met zijn bekende team van commentatoren. Een samenvatting van de kwalificatie is tijdens raceweekends te zien op zaterdagavond om 17:30 uur en op zondag om 17:00 uur komen de hoogtepunten van de race nog eens voorbij. Op beide dagen geeft Olav Mol commentaar. Het Ziggo Sport Race Café is dit jaar ook op zondag na iedere race te zien om 22:30 uur.

KPN

Ziggo-concurrent KPN probeert nieuwe klanten aan zich te binden met negen maanden gratis Viaplay. Dat betekent dat nieuwe klanten bij het afsluiten van een jaarcontract het hele Formule 1-seizoen gratis kunnen bekijken. Het tijdelijk kosteloze Viaplay-abonnement is een van de welkomstcadeaus die KPN zijn nieuwe klanten aanbiedt, naast andere kortingsacties. Bestaande klanten betalen bij KPN voor Viaplay hetzelfde bedrag als Ziggo-kijkers: € 9,99 per maand.

Eigen abonnement

Vanaf 1 maart aanstaande start Viaplay ook met een eigen abonnement, waarin naast de Formule 1 ook veel andere sporten te zien zijn. Dat abonnement kost € 13,99 per maand. Bovendien biedt Viaplay als streamingdienst ook films en televisieseries aan. Vanwege de combinatie met de Formule 1 zal deze Zweedse aanbieder vast een geduchte concurrent worden voor platforms als Netflix en Videoland.