De campagne ’Doe je updates” is deze week gestart op sociale media en met advertenties. De slogan daarbij is “Voorkom een hack, doe de update-check”. Bij de campagne hoort ook een voorlichtingsvideo, waarin wordt getoond hoe hackers met groot gemak allerlei slimme apparatuur hacken. Getoonde voorbeelden van die apparaten uit het Internet of Things (IoT) zijn een slimme koelkast, een stofzuiger en een babyfoon. Als hackers eenmaal een van dit soort apparaten hebben gehackt, kunnen ze veel makkelijker bij andere apparaten in het netwerk zoals de computer of laptop.





Automatische updates

Slimme apparaten worden nog te vaak verkocht zonder duidelijke voorlichting over veiligheidsupdates. Sinds afgelopen najaar wordt al gewerkt aan Europese wetgeving op dit terrein, waarbij de inzet is dat leveranciers bijvoorbeeld geen IoT-apparatuur meer mogen verkopen met zwakke standaardwachtwoorden. Daarnaast moeten duidelijke instructies worden gegeven aan klanten hoe zij hun apparaten kunnen updaten, zodra zij die thuis in gebruik nemen. Apparatuur die niet aan deze ‘basisveiligheidseisen’ voldoen, mogen volgens planning vanaf halverwege 2024 niet meer verkocht worden. Tot die tijd hoopt de rijksoverheid gebruikers zelf meer bewust te maken van de risico’s van onveilige en dus niet zo 'slimme' apparatuur.

Naast de campagnevideo staat op de website ook een tool waarmee gebruikers informatie kunnen vinden over welke slimme apparaten er allemaal zijn en hoe ze die het beste kunnen updaten.